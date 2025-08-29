Израильдің әуе шабуылынан хуситтер үкіметінің басшысы қайтыс болды
АСТАНА.KAZINFORM - Йемендік хуситтер үкіметі басшысының көзі жойылғаны туралы ақпарат Израильдің Йемен астанасына жасаған әуе шабуылдарынан кейін пайда болды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Йемендік «Әл-Джумхурия» және «Aden Al-Ghad» басылымдарының хабарлауынша, «Ансар Аллах» тобының премьер-министрі Ахмед әл-Рахауи бейсенбі күні Санадағы тұрғын үйге жасалған шабуылда қаза тапты. Дереккөздер онымен бірге оның бірнеше серіктесі де өлтірілгенін айтады. Израиль бұл ақпаратты ресми түрде растаған жоқ.
عاجل: مقتل رئيس حكومة الحوثيين أحمد غالب الرهوي بغارة جوية إسرائيلية في صنعاءhttps://t.co/aENutGUlBS— صحيفة عدن الغد (@adenalghad) August 28, 2025
قناتنا على تليجرام https://t.co/WIXUIrx5y2 pic.twitter.com/rBLfZOAszr
Израильдік БАҚ-тың хабарлауынша, жетекші Абдул-Малик әл-Хусидің үндеуін тыңдауға дайындалып жатқан қозғалыстың он шақты жоғары шенді министрі жиналған жерге жеке әуе шабуылы жасалған.
Нысандардың арасында Иранмен және Ливанның «Хезболла» қозғалысымен негізгі әскери байланысы саналатын Қорғаныс министрі Мұхаммед Насер әл-Аттафи мен Бас штаб басшысы Мохаммед әл-Гаммари болды.
- Біз Йемендегі хуситтерге ескерттік: шабуылдан кейін алғашқыларды қырамыз. Израильге қарсы қол көтерген кез келген адамның көзі құртылады, - деді Израиль қорғаныс министрі Исраэль Кац операцияның премьер-министр Биньямин Нетаньяху мен Бас штаб басшысы Эяль Замирмен келісілгенін айтып.
Houthi Minister of Defense, Major General Mohamed al-Atifi, and Chief of General Staff, Major General Muhammad Abd al-Karim al-Ghamari, are both believed to have been killed in today’s wave of airstrikes by the Israeli Air Force against the Yemeni capital of Sana’a in… pic.twitter.com/dUVwBu4WIB— OSINTdefender (@sentdefender) August 29, 2025
2023 жылдың қараша айынан бастап Йемен тобы Израильге тұрақты түрде баллистикалық зымыран, дрон және қанатты зымыран ұшырып, Газа секторындағы палестиналықтармен ынтымақтаса отырып, Қызыл теңіздегі кемелерге де шабуыл жасады.
Бұған жауап ретінде Израиль хуситтердің позицияларына бірнеше рет соққы берді.
Өз кезегінде хуситтер Израильдің Йеменге жасаған шабуылдары Ансар Алланың палестиналықтарды қолдау мақсатындағы әскери операцияларын тоқтатпайтынын мәлімдеді.
Бақылаушылардың пікірінше, бұл жолғы шабуыл бұрынғылардан бөлек, өйткені соққы алғаш рет инфрақұрылымға ғана емес, топтың нақты жетекшілеріне де бағытталған.
Айта кетейік, Израильдің Газа секторына жасаған шабуылынан қаза тапқандар саны 62 895 адамға жетті.