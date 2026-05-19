    Израильдің Газа маңындағы гуманитарлық флотилияға қатысты әрекетін он ел айыптады

    АСТАНА.KAZINFORM - Он елдің сыртқы істер министрлері гуманитарлық флотилия мүшелерін ұстау - халықаралық құқықты бұзу деп атады.

    Десять стран осудили действия Израиля против гуманитарной флотилии у Газы
    Иордания, Индонезия, Испания, Пәкістан, Бразилия, Бангладеш, Түркия, Колумбия, Ливия және Мальдив аралдарының сыртқы істер министрлері Израильдің Газа секторына бара жатқан Global Sumud гуманитарлық флотилиясына қарсы әрекеттерін айыптады.

    Иордания Сыртқы істер министрлігі сейсенбі күні бірлескен мәлімдеме жасады.

    Мәлімдемеде азаматтық кемелерге шабуыл жасау және белсенділерді ұстау «халықаралық құқық пен халықаралық гуманитарлық құқықты өрескел бұзу» саналатыны айтылған.

    Министрлер сондай-ақ флотилия мүшелерінің қауіпсіздігіне алаңдаушылық білдіріп, барлық ұсталғандарды дереу босатуға шақырды. Тараптар гуманитарлық бастамаларға жасалған шабуылдар кеме қатынасы еркіндігі мен халықаралық нормаларды үнемі елемеушілікті білдіретінін атап өтті.

    Мәлімдеме авторлары халықаралық қауымдастықты гуманитарлық миссиялардың қорғалуын қамтамасыз етуге, жазасыздықты тоқтатуға және кінәлілерді жауапқа тартуға шақырды.

    Сейсенбі күні флотилия ұйымдастырушылары Израиль күштерінің шығыс Жерорта теңізінде олардың 41 кемесін ұстап алғанын, ал 10 кеме әлі де жолда екенін хабарлады.

    Бір күн бұрын Израиль Сыртқы істер министрлігі «Газаның заңды әскери-теңіз блокадасының кез келген бұзылуына жол бермейтінін» мәлімдеп, флотилияны «дереу кері бұрылуға» шақырды. Министрлік бұл әрекетті арандату деп атады.

    Израиль қорғаныс күштері (IDF) дүйсенбі күні кешке дейін Израиль әскери-теңіз күштерінің кем дегенде 39 қайықты ұстап, шамамен 300 белсендіні қамауға алғанын, оларды депортациялау үшін Ашдод портына апарылатынын хабарлады.

    Бейсенбі күні Global Sumud флотилиясының кемелері анклав жағалауына өту әрекеттеріне Израиль кедергі келтіргеннен кейін Түркияның оңтүстігінен қайтадан жолға шықты. Мұндай әрекет сәуір айының соңында болды, ол кезде Израиль әскери-теңіз күштері наразылық білдірушілердің кемелерін халықаралық суларда ұстап алды.

    Еркежан Смағұлова
