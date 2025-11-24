Израильдің Ливанға шабуылы кезінде «Хезболла» штабының бастығы қаза тапты
АСТАНА.KAZINFORM - Ливандық «Хезболла» тобының жоғары лауазымды мүшесі Израильдің Бейруттың оңтүстігіне жасаған әуе шабуылында қаза тапты. Бұл бірнеше айлық атысты тоқтатудан кейінгі алғашқы шабуыл, деп хабарлайды BBC.
«Хезболла» штабының бастығы Хайтами Әли Табтабайды Израиль әскерилері бірнеше жоғары лауазымды қызметтерді атқарған топтың ардагері деп сипаттады.
«Хезболла» Табтабай өлімін растап, Израиль шабуыл жасай отырып «қызыл сызықтан» өтіп кеткенін мәлімдеді.
АҚШ үкіметі 2016 жылы Табтабайға санкция салып, оны террорист деп таныған. Оның қайда екенін анықтайтын ақпарат үшін 5 миллион доллар сыйақы ұсынылды.
АҚШ оны бір кездері Сирия мен Йемендегі топтың арнайы күштерін басқарған «Хезболла» әскери жетекшісінің маңызды өкілі деп те сипаттады. АҚШ шенеуніктерінің айтуынша, оның бұл елдердегі әрекеті «Хезболланың» «аймақтағы тұрақсыздандыру әрекеттерін қолдау үшін» оқыту, материалдық-техникалық және персоналмен қамтамасыз ету бойынша ауқымды күш-жігерінің бөлігі болды.
Ливан Денсаулық сақтау министрлігінің хабарлауынша, халық тығыз орналасқан Дахия ауданындағы тұрғын үйге жасалған шабуыл кем дегенде бес адамның өмірін қиып, 28 адамды жаралады.
Бұл - Израильдің соңғы айлардағы Бейруттың оңтүстігіне жасаған алғашқы шабуылы. Бұл өткен қарашада күшіне енген АҚШ пен Францияның делдалдығымен жасалған атысты тоқтатуға қарамастан, Иран қолдаған шейіт мұсылман тобы «Хезболламен» байланысты деп мәлімдеген адамдарға қарсы Израильдің күшейген науқаны аясында орын алды.
Израиль шенеуніктері «Хезболла» әскери әлеуетін қалпына келтіруге, қару-жарақ контрабандалық тасымалдауға және зымырандарға балама ретінде шабуыл дрондарын өндіруді арттыруға тырысып жатыр деп мәлімдейді. Қарсыласудың күшеюіне қатысты алаңдаушылық бар.
«Израиль мемлекеті «Хезболла» билігін қалпына келтіруге және біз оның Израильге қайтадан қауіп төндіруіне жол бермейді», - деді Биньямин Нетаньяху.
Ол Ливан үкіметінің «Хезболланы» қарусыздандыру туралы міндеттемесін орындайды деп күтетінін айтты.
Ливан президенті Джозеф Аун халықаралық қауымдастықты Ливанның оңтүстігіндегі кем дегенде бес қаланы басып алуды жалғастырып жатқан Израильге қысым жасауға шақырып, Израильдің әрекеттері 13 айлық қақтығысты тоқтатқан келісімді бұзғанын мәлімдеді.
Ливан үкіметі «Хезболланы» қарусыздандыруға уәде берді, бірақ топ Израиль шабуылдарын тоқтатып, Ливаннан толығымен шегініп, тұтқындарды босатқанша қарусыздандырудан бас тартты.
Израиль мен «Хезболла» арасындағы соңғы қақтығыс ливандық топ 2023 жылдың 7 қазанында ХАМАС Израильге шабуыл жасағаннан кейінгі күні Израиль позицияларын атқылай бастағаннан кейін болды. «Хезболла» Газадағы палестиналықтарға ынтымақтастық білдіріп әрекет етіп жатқанын мәлімдеді.
Ливан билігі Израиль шабуылдарында бейбіт тұрғындарды қоса алғанда шамамен 4000 адам қаза тауып, 1,2 миллионнан астам адам үйлерін тастап кетуге мәжбүр болғанын мәлімдеді.
Израиль билігі шайқаста 80-нен астам израильдік сарбаз бен 47 бейбіт тұрғын қаза тапқанын мәлімдеді.
Бұған дейін Израильдің Бейрут ауданына әуе шабуылын жасағаны хабарланған болатын.