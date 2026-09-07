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    Кабардин-Балқарияда қар көшкінінен қаза тапқандар саны 11 адамға жетті

    МӘСКЕУ.KAZINFORM - Кабардин-Балқарияның Безенги шатқалында болған қар көшкінінен қаза тапқандар саны 11 адамға жетті. Тағы 6 альпинист із-түзсіз жоғалғандар қатарында. Бұл туралы агенттік тілшісі хабарлайды.

    Қар көшкіні қаупіне байланысты Богданович мұздығында шектеулер күшейтілді
    Фото: instagram.com/ ile_alatau_nationalpark

    Ресей Төтенше жағдайлар министрлігінің Кабардин-Балқар Республикасы бойынша Бас басқармасының мәліметінше, топ құрамында барлығы 33 адам болған. Оның 10-ы өздігінен төмен түскен, тағы алты зардап шегуші медициналық мекемелерге жеткізілді.

    Құтқару жұмыстары жалғасып жатыр. Операцияға 56 құтқарушы жұмылдырылған. Із-түзсіз жоғалғандарды іздеуге Ресей ТЖМ-нің Ми-8 тікұшағы және коммерциялық тікұшақ тартылды.

    Жұмыстарға таулы жер бедерінің күрделілігі, қатты жел және қар массасының қайтадан сырғу қаупі кедергі келтіріп отыр.

    Қар көшкіні 6 қыркүйекте Безенги шатқалындағы Мижирги тауының баурайынан түскен.

    Әлеуметтік желілерде альпинистер тобын басып қалған қар көшкінінің сәті түсірілген кадрлар тарады.

    Оқиға бойынша тергеу органдары тексеру жүргізіп, адамдардың қаза болу мән-жайларын анықтап жатыр.

    Бұған дейін Кабардин-Балқарияның Безенги шатқалында қар көшкіні 15 альпинистен тұратын топты басып қалғаны хабарланған еді. Екі адам қаза тауып, үшеуі эвакуацияланған, тағы он адамның тағдыры белгісіз болған.

    Ресей Өлім-жітім Қар көшкіні
    Бекбау Тайманов
    Бекбау Тайманов
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