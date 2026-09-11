Кабардин-Балқариядағы қар көшкінінен қаза тапқан альпинистер саны 15-ке жетті
МӘСКЕУ.KAZINFORM - Кабардин-Балқариядағы Безенги шатқалында қар көшкінінен қаза тапқандар саны 15 адамға жетті. Құтқарушылар тағы бір альпинистің денесін тапты, деп хабарлайды агенттік тілшісі Ресей ТЖМ өңірлік бас басқармасының баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Табылған альпинистің денесі тікұшақпен Нальчикке жеткізіліп, құқық қорғау органдарына тапсырылды.
Тағы екі альпинистің тағдыры әзірге белгісіз. 10 қыркүйекте іздеу-құтқару жұмыстары ауа райының нашарлауына және қар-мұз массасының қайта сырғу қаупіне байланысты тоқтатылды. Құтқарушылар іздеу жұмыстарын 11 қыркүйекте жалғастырады.
6 қыркүйекте Мижирги тауының баурайынан түскен қар көшкіні Безенги шатқалында 33 альпинистен тұратын топты басып қалған. ТЖМ мәліметінше, 10 адам өздігінен шығып, тағы алты адам жарақат алып, ауруханаға жеткізілді.
Бұған дейін Кабардин-Балқарияның Безенги шатқалында қар көшкіні альпинистер тобын басып қалғаны хабарланған болатын.