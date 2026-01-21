Қабылдады деген сөз емес: Әлімханұлының менеджері допинг дауына қатысты мәлімдеме жасады
АСТАНА.KAZINFORM - Бокстан орта салмақтағы WBO және IBF нұсқасы бойынша әлем чемпионы Жәнібек Әлімханұлының менеджері Берік Сұлтан спортшының екінші допинг сынамасынан тыйым салынған зат табылғаны анықталғаннан кейін мәлімдеме жасады.
Берік Сұлтан Жәнібек Әлімханұлының тәжірибелі, адал және керемет боксшы, адам екенін және өмірінде допинг қабылдау туралы ешқашан ойламағанын айтты.
– В сынамасынан да сол зат шыққан екен. Өкінішті, әрине. Бірақ басқаша болу мүмкіндігі төмен еді. Ендігі қадам не болады, соны күтіп отырмыз. Біздің мамандар айналысып жатыр. Қайдан ағзаға кіруі мүмкін деген сұрақ көтеріліп жатыр. Өйткені Жәнібек тыйым салынған зат қолданбаған. Ақырын күтейік, - деді Берік Сұлтан.
Оның айтуынша, қазір бұл мәселемен сарапшылар айналысып жатыр. Спортшының менеджері бұған ешкімді кінәлай алмайтынын атап өтті.
– Әлеуметтік желі түрлі ақпарат таралып, жанкүйерлерді шатастырып жатыр. Жәнібек 4 жылға кәсіпқой бокстан шеттетілді, екі титулынан айырыпты деген ақпарат көріп қалдым. Өкінішке қарай, А сынамасынан да, В сынамасынан да тыйым салынған зат шықты. Бұл Жәнібек допинг қабылдады деген сөз емес. Жәнібек ешқашан допинг қабылдамаған. Ол – кәсіби спортшы. Жеті жылдан бері түрлі сынақтан аман өткен, мұндай зат шықпаған. Жәнібектің ағзасынан шығып отырғанын зертхана анықтағаны рас. Ол ағзаға қалай түсті, не арқылы түсті, сол зерттеліп жатыр. Ешкімді кінәлаудан аулақпыз. Көзбен көріп, қолмен ұстамағаннан кейін біреуді айыптағымыз келмейді. Ең бастысы, ар алдында тазамыз. Жәнібек ақ! Ешқандай тыйым салынған зат қолданбайды. Бокстағы допинг дауы бойынша мамандар айналысып жатыр. Промоутер, менеджер мен заңгерлер жұмыс істеп жатыр. Жәнібек те, мен де ештеңе жасай алмаймыз. Біздікі тек күту. Барынша аз уақытқа шеттетілу бойынша жұмыс атқарылып жатыр. Қайғырып отыра бергеннен ештеңе шешілмейді. Бұдан да өтеміз, - деді Берік Сұлтан.
Ол сонымен қатар ресми шешім қабылданғаннан кейін Жәнібек Әлімханұлы барлық сұраққа жауап беретінін мәлімдеді.
Қазақстан кәсіпқой бокс федерациясының президенті Рахымжан Ерденбеков алғаш рет Жәнібек Әлімханұлының допинг-сынамасының қорытындысын жариялап, тыңдау туралы егжей-тегжейлі айтып берген еді.
Жәнібек Әлімханұлының «В» сынамасы допинг барын растағанын жеткізді.
Еске салайық, 2025 жылдың 6 желтоқсанына жоспарланған WBA нұсқасы бойынша әлем чемпионы Эрисланди Ларамен үш титул үшін өтетін жекпе-жекке үш күн қалғанда қазақстандық чемпионның сынамасынан тыйым салынған мельдоний заты табылғаны жарияланды. Сөйтіп Жәнібектің ең маңызды жекпе-жегі тоқтатылды.
Қазақстандық боксшы Жәнібек Әлімханұлының допинг дауына қатысты ісі 23 қаңтарда қайта қаралатынын жазған болатынбыз.
WBO және IBF тұжырымдары бойынша орта салмақтағы әлем чемпионы Жәнібек Әлімханұлы допинг дауына қатысты пікір білдірген еді.