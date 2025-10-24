Каирде ХАМАС пен ФАТХ арасында Газа секторының болашағы туралы келіссөз жүріп жатыр
АСТАНА. KAZINFORM — Палестиналық ХАМАС пен ФАТХ қозғалыстарының делегациялары Каирде келіссөз жүргізіп жатыр, оның негізгі тақырыбы — Газа секторындағы соғыстан кейінгі реттеу, деп хабарлайды Синьхуа ақпарат агенттігі.
«Әл-Кахира әл-Ихбария» телеарнасының мәліметінше, ХАМАС делегациясын қозғалыстың Газадағы жетекшісі және бас келіссөз жүргізушісі Халил әл-Хайя басқарып отыр. ФАТХ-тың атынан кездесуге Палестина вице-президенті Хуссейн аш-Шейх және Палестина Бас барлау қызметінің басшысы Маджид Фарадж қатысты.
Келіссөз жүргізушілер Газаны басқару мәселесін талқылаудан басқа АҚШ президенті Дональд Трамптың аймақты тұрақтандыруға бағытталған бейбітшілік жоспарының екінші кезеңін де қарастырып отыр. Делдал рөлін атқаратын Мысыр қараша айының екінші жартысында Газаны қалпына келтіру бойынша халықаралық конференция өткізуге дайындалып жатыр.
Сонымен қатар, Мысырдың Бас барлау басқармасының директоры Хасан Рашад Каирде Палестинаны азат ету демократиялық майданының бас хатшысы Фахд Сүлейманмен кездесті. Келіссөз палестиналық ұлттық консенсусқа қол жеткізу және америкалық бейбітшілік жоспарын жүзеге асыру жөніндегі күш-жігер аясында өтіп жатыр.
Сол күні ертерек Рашад Хуссейн аш-Шейх және Маджид Фараджбен бөлек консультациялар өткізіп, Мысырдың Израиль Кнессетінің жақында қабылдаған Батыс жағалауын аннексиялау туралы заң жобасын қабылдамағанын атап өтті.
Израиль мен ХАМАС арасындағы екі жылдық қақтығысты тоқтатқан келісім 10 қазанда АҚШ, Мысыр, Қатар және Түркияның делдалдығымен күшіне енді.
Атыс тоқтатылғанына қарамастан, Газа секторындағы жағдай шиеленіскен күйінде қалып отыр. Жергілікті медициналық органдардың мәліметінше, 11 қазаннан бері болған оқиғаларда кем дегенде 89 адам қаза тауып, 317 адам жарақат алған. 2023 жылдың 7 қазанында қақтығыс басталғаннан бері Газадағы жалпы өлім саны 68 280-ге жетті, оның ішінде 170 375 адам жарақат алды.
Еске сала кетсек, Израиль мен ХАМАС атысты тоқтату келісімі аясында тұтқын алмасуын жалғастырып жатыр.