Кака футзалдан Қазақстан ұлттық құрамасының бас бапкері қызметінен кетті
АСТАНА. KAZINFORM - Пауло Рикардо Фигейро Силва (Кака) футзалдан Қазақстан ұлттық құрамасының бас бапкері қызметінен кетті.
Бразилиялық маман 2018 жылдан бері ел құрамасын тізгінін ұстады. Содан бері отандық футзалдың дамуына зор үлес қосып, оның басшылығымен ұлттық құрама Еуропа мен әлемнің үздік құрамаларының қатарына қосылды. Ойыны стилі мен тәртібі, сондай-ақ жұмысты ұйымдастыру бойынша жаңа деңгейге көтерілді.
2021 жылы Литвада өткен әлем чемпионатында Қазақстан тарихта алғаш рет жартылай финалға шығып, төртінші орын алды. Бұл жетістік әзірге еліміздің футзал тарихындағы ең айшықты жетістік болып отыр.
2022 жылы Еуропа чемпионатында плей-офф кезеңіне шықса, ал әлем чемпионатының іріктеуін сенімді өтті. Өзбекстанда өткен додада Қазақстан қайтадан үздік сегіз құраманың қатарынан көрінді.
Кака бас бапкер болған кезеңде Қазақстан құрамасы әлемдік рейтингте рекордтық көрсеткішке жетіп, халықаралық мойындауға ие болды. Бұған қоса, Кака бірнеше рет «Жылдың үздік бапкері» атағына үміткерлер қатарына енді.
Спорттағы еңбегі мен Қазақстан футзалының дамуына қосқан үлесі үшін Паулу Рикардо Кака II дәрежелі «Достық» орденімен марапатталды.
