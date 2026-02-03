Каллас НАТО мен ЕО арасында іріткі барын жоққа шығарды
АСТАНА. KAZINFORM – Еуропалық одақтың сыртқы саясат жөніндегі жоғарғы өкілі Кая Каллас НАТО-дан бөлек дербес еуропалық армия құру аса қауіпті екенін мәлімдеп, мұндай қадам дағдарыс жағдайында басқару тізбегінің үзілуіне әкелуі мүмкін екенін ескертті, деп жазады Еuronews.
ЕО-ның қорғаныс әлеуеті жөніндегі пікірталастар аясында Каллас дүйсенбі күні Норвегияда өткен қауіпсіздік жөніндегі конференцияда жалпы еуропалық армия құру идеясын сынға алды. Оның айтуынша, кез келген әскери дағдарыс кезінде басты басымдық – айқын әрі нақты командалық құрылымды сақтау.
– Егер сіз қазірдің өзінде НАТО құрамында болсаңыз, онда өзіңізде бар армиядан бөлек, тағы бір армия құра алмайсыз. Өйткені дағдарыс сәтінде ең маңыздысы – бағыныштылық тәртібі, яғни кімнің кімге бұйрық беретіні. Егер еуропалық және НАТО-лық екі бөлек армия болса, жауапкершілік «екі ортада қалып», бұл өте қауіпті жағдайға әкеледі. Сондықтан мен Еуропаның қорғанысын нығайтуымыз керек деймін, бірақ ол НАТО-ның бір бөлігі болуы тиіс. Ол НАТО-ны толықтырады, – деді ол.
Соңғы апталарда НАТО ішінде Дональд Трамптың еуропалық одақтастарға қатысты сыни мәлімдемелері мен Данияның жартылай автономды аумағы – Гренландияны аннексиялау туралы қоқан-лоққыларына байланысты жаңа шиеленіс байқалды. НАТО-ның бас хатшысы Марк Рютте жуырда ЕО заң шығарушыларына Еуропа АҚШ қолдауынсыз өзін қорғай алмайтынын мәлімдеген болатын.
Каллас альянс ішінде жік бар деген пікірлерді жоққа шығарып, НАТО мен ЕО арасындағы ынтымақтастық, керісінше, нығая түскенін айтты.
– Біздің арамызда іріткі бар дегенмен келіспеймін, – деді ол. – Біз мүше елдерімізге қорғаныс шығындарын арттыруға көмектесуге тырысып жатырмыз және Норвегия сияқты өзге мемлекеттермен бірге дайын болу үшін бірлесіп әрекет етудеміз. Еуропалық одақтың 23 мүшесі бір мезгілде НАТО құрамында. Біз альянспен ынтымақтасамыз және шын мәнінде бірге жұмыс істеп жатырмыз.
Рюттенің «Еуропа әзірге АҚШ-сыз өзін қорғай алмайды» деген пікірімен келісесіз бе деген сұраққа Каллас бұл бағытта әлі де жұмыс істеу қажет екенін мойындады.
– Қазір біз қауіпсіздік мәселелерінде де барынша тәуелсіз болуға ұмтылып отырмыз, өйткені әлсіз тұстарымыз анық көрініп тұр. Сондықтан біз қорғанысқа көбірек инвестиция салу, әлеуетті арттыру және оны тек ұлттық деңгейде емес, еуропалық деңгейде қарастыру бағытында жұмыс істеп жатырмыз, – деді ол.
Айта кетейік, АҚШ Конгресі «НАТО бірлігін қорғау» туралы заң жобасын дайындады.