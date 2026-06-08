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    Камчаткада 10 минут ішінде үш рет жер сілкінді

    АСТАНА. KAZINFORM – Жексенбі күні кешке Камчатка түбегінің жағалауында сейсмологтар 10 минут ішінде үш жер сілкінісін тіркеді. Олардың ең күштісінің магнитудасы 6,4-ке жетті, деп хабарлайды Синьхуа агенттігі.

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    Фото: Анадолы

    Жер сілкіністерінің эпицентрлері Петропавл-Камчатский қаласынан 366-381 шақырым қашықтықта орналасқан. Бұл туралы Ресей ғылым академиясының Бірыңғай геофизикалық қызметінің Камчатка филиалы хабарлады.

    Мәліметке сәйкес, магнитудасы 6,4 болатын алғашқы жер сілкінісі жергілікті уақытпен сағат 22:41-де болған. Оның эпицентрі Петропавл-Камчатскийден 381 шақырым жерде орналасқан, ал гипоцентрінің тереңдігі 37,3 шақырымды құраған.

    Бес минуттан кейін, сағат 22:46-да сейсмологтар магнитудасы 5,6 болатын екінші жер сілкінісін тіркеді. Оның эпицентрі Петропавл-Камчатскийден 366 шақырым жерде, ал гипоцентрінің тереңдігі 37,5 шақырым болған.

    Тағы бес минуттан соң, сағат 22:51-де магнитудасы 5,3 болатын үшінші жер сілкінісі тіркелді. Бұл жолы эпицентр қаладан 367 шақырым қашықтықта орналасқан, гипоцентрінің тереңдігі 21 шақырымды құрады.

    Ресейлік БАҚ мәліметінше, өңірдегі елді мекендерде жер асты дүмпулерінің сезілу-сезілмеуі туралы ақпарат нақтыланып жатыр.

    Қазіргі уақытта қираулар мен зардап шеккендер туралы жедел ақпарат түскен жоқ.

    Айта кетейік, кеше Грекияның Эвбея аралында магнитудасы 4,9 болатын жер сілкінісі тіркелді.

    Ресей Әлем жаңалықтары Табиғи апат Сейсмикалық аймақтар Жер сілкінісі
    Жасұлан Бақытбекұлы
    Жасұлан Бақытбекұлы
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