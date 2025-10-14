KZ
    Камчаткада жер сілкінісінен кейін жанартау оянды

    АСТАНА. KAZINFORM — Камчаткадағы Ключевский жанартауы оянып, одан 7,2 шақырым биікке күл-тозаң ұшты, деп хабарлайды ТАСС

    Фото: ТАСС

    Ақпаратты Ресей ғылым академиясы Жанартау және топырақтану институтының Камчатка жанартауының атқылауына қарсы әрекет ету тобы хабарлады.

    — Вулкандық бұлт 7,2 шақырым биіктікке дейін жетті. Күл шоғыры жанартаудан 57 шақырымға созылды, — дейді ғалымдар.

    Олар Ключевскийге қызғылт-сары авиациялық қауіптілік коды берілгенін айтты. Қазір аумақта белгілі бір мөлшерде жанартау күлі бар бу және газ белсенділігі жүріп жатыр. Бұл төмен ұшатын ұшақтарға әсер етуі мүмкін. Сондай-ақ күлдің ұшу биіктігі 10 шақырымға дейін жету қаупі бар.

    Ключевский жанартауы — Еуразиядағы ең белсенді жанартау. Бұл диаметрі шамамен 700 метр болатын шың кратері (шұңқыр - ред.) бар конус. Жанартаудың баурайында 80-ге жуық қайталама жарылыс шұңқырлары мен шлак конустары бар.

    Айта кетейік, кеше Камчаткада 24 сағат ішінде 7 жер сілкінісі тіркелді.

