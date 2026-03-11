    10:12, 11 Наурыз 2026 | GMT +5

    Каналдарды реконструкциялау: 600 млн теңгеге жуық қаржы үнемделді

    АСТАНА. KAZINFORM – «Қазсушар» РМК өз күшімен магистральдық каналдарды реконструкциялау бойынша 7 жобаны әзірледі. Бұл кәсіпорынға 583,2 млн теңге үнемдеуге мүмкіндік берді. Бұл туралы Су ресурстары және ирригация министрлігі хабарлады.

    канал
    Фото: Су ресурстары және ирригация министрлігі

    Қазір барлық жоба мемлекеттік сараптамадан өтіп, оң қорытынды алды. Жобалардың алтауы Жамбыл облысының Байзақ және Жамбыл аудандарындағы магистральдық каналдарды бетондау жұмыстарын қамтиды. Ал бір жоба Павлодар облысындағы Қ.Сәтбаев атындағы каналдағы бөгеттердің бірін реконструкциялауға бағытталған.

    – Жобаларды кәсіпорын мамандары өздері, үшінші тарапты тартпай-ақ әзірледі. Бұл қомақты қаражатты үнемдеуге мүмкіндік берді. Сонымен қатар қаржы-шаруашылық қызметті оңтайландыру аясында «Қазсушар» РМК техника паркі 27%-ға жаңартылды. Соның арқасында техниканы жалға алу шығыны 85%-ға қысқарып, оны жөндеуге кететін шығын екі есе азайды,– деді Су ресурстары және ирригация вице-министрі Ерболат Ибрайхан.

    Айта кетейік, Жамбыл облысының Талас ауданында «Қазсушар» РМК-ның жергілікті филиалы 40 жылдан астам уақыт бойы тазартылмаған жер каналды қалпына келтіру жұмыстарын жүргізіп жатыр.

    Қаржы және бюджет Жамбыл облысы ҚР Су ресурстары және ирригация министрлігі
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
