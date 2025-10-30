Қандай мамандық иелері «Ата жолы» картасын алды
АСТАНА. KAZINFORM – «Ата жолы» картасы иелерінің құқықтары мен міндеттері едәуір кеңейтілмек. Бұл туралы Сенат депутаттарының сауалына Премьер-министр Олжас Бектеновтің жауабында айтылған.
- Қазақстан Республикасының 2023-2027 жылдарға арналған Көші-қон саясатының тұжырымдамасына сәйкес басқа елдердегі этникалық қазақтардың тарихи отанымен байланысын нығайту және жоғары білікті кадрларды тарту мақсатында «Ата жолы» картасы енгізілді. 2025 жылғы 1 қазанға жергілікті атқарушы органдар тарапынан 71 «Ата жолы» картасы (153 адам), оның ішінде 28 карта (74 адам) шетелде жұмыс істеп тұрған бизнесі бар (Ресей, Қытай, Ауғанстан, Ұлыбритания, Моңғолия, АҚШ, Аустрия, Израиль, Германия, Түркия, Өзбекстан және Түрікменстан) бизнес-иммигранттарға берілді. Олар мелиорация, рекультивация және жерді қорғау, физика және информатика, ауыл шаруашылығын механикаландыру мамандары, дәрігерлер және тағы басқалары. 42 карта (78 адам) сұранысқа ие қажетті мамандарға (Ресей, Германия, Моңғолия, Қытай, АҚШ, Израиль, Франция, Ұлыбритания, Нидерланды, Финляндия, Швеция, Аустралия, Қырғызстан, Өзбекстан) берілді. Олар инженер-физик, инженер-математик, химиялық технологтар, жақ-бет хирургия дәрігерлері, педиатрлар және басқалары. 1 карта (1 адам) Қазақстан Республикасының азаматтығын алуына байланысты жойылды, - деді Үкімет басшысы жауабында.
Оның дерегінше, қазіргі уақытта «Ата жолы» картасын жетілдіру мақсатында заң жобасы әзірленді. Ол келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізуді: «Халықтың көші-қоны туралы» Қазақстан Республикасының Заңына – «Ата жолы» картасы иелерінің құқықтары мен міндеттерін айқындау; «Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы туралы» Қазақстан Республикасының Заңына – кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру кезінде көмек көрсету; Еңбек кодексіне – жұмысқа орналастыру кезінде біліктілігі тең болған жағдайда қосымша артықшылық беру; Кәсіпкерлік кодексіне – жеке кәсіпкерлікпен айналысу құқығын беру; Жер кодексіне – жер учаскелерін алу құқығын беру) көздейді.
- Қазіргі уақытта заң жобасы мемлекеттік органдармен және қоғам белсенділерімен бірлесіп пысықталуда. Нәтижесінде Заң қабылданған соң «Ата жолы» картасы иелерінің құқықтары мен міндеттері едәуір кеңейтілетін болады, - деді Олжас Бектенов.
Бұған дейін сенатор Бекбол Орынбасаров депутаттық сауалында «Ата жолы» картасын жүзеге асыру барысында анықталған кемшіліктерді атаған еді.