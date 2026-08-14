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    Канье Уэст Алматыдағы концертінің кейінге шегерілуіне байланысты мәлімдеме жасады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Америкалық әнші, продюсер Канье Уэсттің Алматыдағы концерті 15 тамызға ауыстырылды.

    1 күн қалды: Алматы Канье Уэст концертіне қалай дайындалып жатыр
    Фото: Видеодан скрин

    Бұл жағдайға байланысты әртіс X әлеуметтік желісінде мәлімдеме жасады.

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    - Алматы тұрғындарының назарына. Ауа райы жағдайына байланысты бүгінгі концерт ертеңге шегеріледі. Денсаулық пен қауіпсіздік — біз үшін ең басты орында. Ертең кездескенше, - деп жазды YE.

    Еске салайық, Канье Уэст 14 тамыз сағат 21:00-де өтуі тиіс еді. Алайда ауқымды шоудың басталуына саналуы минуттар қалған кезде ұйымдастырушылар концерт 1 күнге шегерілгенін хабарлады. Бұл шешім қауіпсіздік мақсатында қабылданған.

    Бүгін жанкүйерлер үшін Орталық стадион есіктері сағат 16:00-ден бастап ашылды. Концертке бірнеше сағат қалғанда Алматыда қатты жауын-шашын болды.

    Сондай-ақ күндіз Алматы мен Алматы облысының басым бөлігінде жарық өшті.
    https://kaz.inform.kz/news/almati-men-almati-oblisinin-basim-bolgnde-zharik-osht-e546c8d

    Соның салдарынан Алматының барлық қызметтері күшейтілген режимге көшті.

    Мәдениет Алматы Концерт
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
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