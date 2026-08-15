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    Канье Уэстің Алматыдағы концерті қалай өтті

    АСТАНА. KAZINFORM —Алматыда YE деген атпен өнер көрсететін америкалық рэпер әрі музыкалық продюсер Канье Уэстің концерті өтті.

    Канье Уэстің Алматыдағы концерті қалай өтті
    Фото: Камшат Абдирайм / Kazinform

    Ауқымды шоу оңтүстік астананың Орталық стадионында ұйымдастырылды.

    Концерт сағат 21:00-де басталды. Ал стадион көрермендер үшін 16:00-де ашылды.

    Канье Уэстің Алматыдағы концерті қалай өтті
    Фото: Еламан Турысбек / Kazinform

    Шоу әсерлі өтті: көрермендер әншіге қосылып ән айтып, билеп, болып жатқан оқиғаларды бейнежазбаға түсірді. Концерт барысында аспанға бірнеше рет отшашу атылып, бұл шоудың жарқын элементтерінің біріне айналды.

    Шоудың басты ерекшелігі – стадионның ортасына орнатылған алып шар тәрізді құрылым болды. Канье Уэст дәл осы құрылымның үстінде қауіпсіздік арқанының көмегімен өнер көрсетті.

    Канье Уэстің Алматыдағы концерті қалай өтті
    Фото: Камшат Абдирайым / Kazinform

    Концертті өткізу үшін Алматыға 100 тоннадан астам техникалық жабдық жеткізілді. Көрермендерге сахна, шар тәрізді құрылым және пиротехникалық әсерлер қолданылған шоу ұсынылды.

    Алаңның периметрі бойынша жарықтандыру жабдықтарына арналған биік техникалық мұнаралар да орнатылды.

    Канье Уэстің Алматыдағы концерті қалай өтті
    Фото: Еламан Турысбек / Kazinform

    Көрермендердің кіруі үшін Орталық стадионның үш жағынан 40 кіреберіс қарастырылды.

    Аумаққа кірер алдында тексеру жүргізілді. Ішке тек билетпен кіруге рұқсат етілді.
    Концерт өтетін күні полиция стадион аумағы мен оған іргелес көшелердегі патрульдік қызметті күшейтті.

    Канье Уэстің Алматыдағы концерті қалай өтті
    Фото: Камшат Абдирайым / Kazinform

    Ұйымдастырушылар көрермендерге қару, есірткі, алкоголь, шыны ыдыс, пластик бөтелкелер, кесетін және тесетін заттар мен басқа да тыйым салынған заттарды алып кіруге болмайтынын алдын ала ескертті.

    Аумақта жедел медициналық жәрдем бригадалары мен өрт сөндіру жасақтары да кезекшілік етті. Медициналық қызметкерлер стадион маңында болып, қажет болған жағдайда көрермендерге көмек көрсетуге дайын тұрды.

    Канье Уэстің Алматыдағы концерті қалай өтті
    Фото: Еламан Турысбек / Kazinform

    Концертке байланысты сағат 16:00-ден 00:00-ге дейін Абай даңғылының, Сәтбаев және Байтурсынов көшелерінің жекелеген учаскелерінде көлік қозғалысы мен автокөлік қоюға шектеу қойылды.

    Қоғамдық көліктің 32 бағытының қозғалыс сызбасы өзгерді.

    Канье Уэстің Алматыдағы концерті қалай өтті
    Фото: Камшат Абдирайым / Kazinform

    Концерт аяқталғаннан кейін көрермендер үшін алты бағыт бойынша 60 тегін автобус ұйымдастырылды. Автобустар Орталық стадионнан «Алматы Аренаға», «Алатау» метро станциясына, Алматы-1 теміржол вокзалына, «Орбита» шағынауданына, «Жұлдыз» шағынауданына және Алматы халықаралық әуежайына қатынады.

    Канье Уэстің Алматыдағы концерті қалай өтті
    Фото: Еламан Турысбек / Kazinform

    Метроның жұмыс уақыты да ұзартылды. Метрополитен түнгі сағат 01:00-ге дейін жұмыс істеді.

    Еске салайық, YE концерті бастапқыда 14 тамызда өтуі керек болған. Алайда қатты жел мен нөсер жаңбыр салдарынан сахналық құрылымдардың кейбір элементтері зақымдалып, концерт 15 тамызға ауыстырылды.

    Бұған дейін Алматыда әлемге әйгілі Канье Уэстің концертіне дайындық қалай жүріп жатқаны туралы жазған болатынбыз.

    Әнші Алматы Концерт Музыка
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
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