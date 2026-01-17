Қаныш Әбубәкіров Қарулы Күштер Бас штабының бастығы болып тағайындалды
АСТАНА. KAZINFORM — Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың өкімімен Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Бас штабына жаңа басшы тағайындалды. Бұл туралы Ақорда мәлім етті.
Мемлекет басшысының өкімімен Сұлтан Бүркітбайұлы Қамалетдинов Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің бірінші орынбасары – Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Бас штабының бастығы лауазымынан босатылды.
— Мемлекет басшысының өкімімен Қаныш Асанханұлы Әбубәкіров Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің бірінші орынбасары — Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Бас штабының бастығы болып тағайындалды, ол бұрынғы атқарған лауазымынан босатылды, — делінген хабарламада.
Еске сала кетейік, бұған дейін Нұржан Тұрсынханов Қаржы нарығын реттеу агенттігі Төрағасының орынбасары болып тағайындалған болатын.