    12:57, 17 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Қаныш Әбубәкіров Қарулы Күштер Бас штабының бастығы болып тағайындалды

    АСТАНА. KAZINFORM — Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың өкімімен Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Бас штабына жаңа басшы тағайындалды. Бұл туралы Ақорда мәлім етті. 

    Қаныш Әбубәкіров Қарулы Күштер Бас штабының бастығы болып тағайындалды
    Фото: Қорғаныс министрлігі

    Мемлекет басшысының өкімімен Сұлтан Бүркітбайұлы Қамалетдинов Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің бірінші орынбасары – Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Бас штабының бастығы лауазымынан босатылды. 

    — Мемлекет басшысының өкімімен Қаныш Асанханұлы Әбубәкіров Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің бірінші орынбасары — Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Бас штабының бастығы болып тағайындалды, ол бұрынғы атқарған лауазымынан босатылды, — делінген хабарламада.

    Еске сала кетейік, бұған дейін Нұржан Тұрсынханов Қаржы нарығын реттеу агенттігі Төрағасының орынбасары болып тағайындалған болатын.

    Тегтер:
    ҚР Қарулы күштері Тағайындау Ақорда
    Бақытгүл Абайқызы
    Бақытгүл Абайқызы
    Автор
