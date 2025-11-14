KZ
    Биыл дүниеге келген балаларға ең көп қойылған есімдер қандай

    АСТАНА. KAZINFORM - 2025 жылдың қаңтар-қыркүйек аралығында Қазақстанда 249,3 мың бала дүниеге келді, деп хабарлайды Ұлттық статистика бюросы.

    Пенсильваниялық нәресте ДНҚ-сын өзгерткен әлемдегі алғашқы науқас болды
    Фото: freepik.com

    Олардың ішінде:
    128,4 мыңы – ұл
    120,9 мыңы – қыз

    Қалалық жерде 152,2 мың, ауылдық жерде 97,1 мың сәби өмірге келген.

    Туудың ең жоғары коэффициенті келесі өңірлерде тіркелді:
    Түркістан облысы – 1000 адамға шаққанда 22,26
    Шымкент қаласы – 21,46
    Маңғыстау облысы – 21,26

    Айта кетейік, биыл жаңа туған нәрестелер арасында ең танымал болған есімдер:
    ұлдар арасында – Мұхаммед, Әлихан, Айсұлтан,
    қыздар арасында – Айлин, Асылым, Медина

    Осыған дейін Ұлттық статистика бюросы Қазақстан халқының нақты санын атаған болатын.

     

