Қаңтарда Жерде магниттік дауылдың рекордтық саны тіркелді
АСТАНА. KAZINFORM – 2026 жылғы қаңтар айында Жерде магниттік дауыл байқалған күндер саны 2017 жылдан бергі ең жоғары деңгейге жетті. Бұл туралы Ресей Ғылым академиясының Ғарыштық зерттеулер институты мен Сібір бөлімшесінің Күн-жер физикасы институты жанындағы Күн астрономиясы зертханасы мәлімдеді.
Зертхана деректеріне сәйкес, 2026 жылдың басы геомагниттік белсенділік тұрғысынан соңғы кемінде он жылдағы ең қарқынды кезеңдердің бірі болуы мүмкін екенін көрсетіп отыр.
Тек қаңтар айының өзінде магниттік дауылдар тіркелген 10 күн анықталған. Бұл Күн белсенділігінің 25-циклі аясындағы ең жоғары көрсеткіш саналады, сондай-ақ 2017 жылғы қыркүйектен бергі ең үлкен мән.
Ғалымдардың айтуынша, тіркелген магниттік дауылдардың негізгі көзі Күндегі короналдық тесіктер болған.
Мамандар магниттік дауылдар Күн белсенділігімен тікелей байланысты екенін және алдағы айларда да геомагниттік жағдайдың құбылмалы болуы мүмкін екенін жоққа шығармайды.
Айта кетейік, ақпанның басында да Жерге магнитті дауыл соқты.