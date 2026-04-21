KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    02:33, 21 Сәуір 2026 | GMT +5

    Қапшағайдағы рейдтен кейін 3 кеме айып тұрағына қойылды

    АСТАНА. KAZINFORM — Алматы облысы Төтенше жағдайлар департаменті су айдындарындағы қауіпсіздік шараларын күшейтті.

    Фото: Видеодан скрин

    Ведомство қызметкерлері қала прокуратурасы және Көліктік бақылау инспекциясымен бірлесіп, Қапшағай маңындағы Іле өзені аумағында рейдтік іс-шара өткізді.

    Шараның негізгі мақсаты — судағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету және құқықбұзушылықтардың алдын алу.

    Рейд барысында қауіпсіздік талаптарының бірқатар бұзушылықтары анықталды.

    — Нәтижесінде Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқықбұзушылық туралы кодексінің 412 және 582-баптары бойынша 7 әкімшілік хаттама толтырылды. Сонымен қатар, құжаттарының болмауы және қауіпсіздік талаптарына сай келмеуіне байланысты 3 шағын көлемді кеме айыппұл тұрағына қойылды, — делінген хабарламада.

    Төтенше жағдайлар департаменті тұрғындарды сақтық шараларын қатаң ұстануға шақырады. Мамандардың айтуынша, су айдындарында қауіпсіздік ережелерін сақтау — адам өмірі мен денсаулығын қорғаудың басты кепілі.

    Осыған дейін Қапшағай су қоймасында жеңіл автокөлік мұзды жарып, суға батып кеткенін жазғанбыз.

    Тегтер:
    Аймақ Алматы облысы Рейд Өңірлердегі төтенше жағдай
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар