Қар аралас жаңбырдан кейін Ақтау көшелерін су басты
АСТАНА. KAZINFORM — Ақтау шағын аудандары аумағында қар аралас жаңбыр салдарынан жиналған суды тазалау бағытында жұмыстар жүргізіліп жатыр, деп хабарлайды қала әкімдігінің баспасөз қызметі
Шағын аудан ішіндегі автокөлік жолдары мен жаяу жүргіншілер аймақтарында су жиналудың алдын алу мақсатында арнайы техника мен коммуналдық қызмет өкілдері жұмылдырылған.
Аталған жұмыстарға 5 ассенизатор, 10 мотопомпа және 40-қа жуық коммуналдық мекеме қызметкері тартылып, тазалау шаралары тәулік бойы, күндізгі және кешкі мезгілдерде атқарылып жатыр.
— Қауіпті учаскелер тұрақты бақылауда болып, қажеттілік туындаған жағдайда қосымша күштер мен техника жұмылдырылады. Қала аумағындағы жағдай әкімдік тарапынан бақылауда, жұмыстар бекітілген жоспарға сәйкес жалғасып жатыр, — деді Ақтау қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімінің бас маманы Әсет Баспаев.
Айта кетейік, қаланың өзге шағын аудандарындағы су сору шаралары кезең-кезеңімен жалғасын табады.
Бұдан бұрын Ақтауда полицейлер суға батып бара жатқан жасөспірімді құтқарғанын жазғанбыз.