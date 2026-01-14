KZ
    21:25, 14 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Қар аралас жаңбырдан кейін Ақтау көшелерін су басты

    АСТАНА. KAZINFORM — Ақтау шағын аудандары аумағында қар аралас жаңбыр салдарынан жиналған суды тазалау бағытында жұмыстар жүргізіліп жатыр, деп хабарлайды қала әкімдігінің баспасөз қызметі

    Фото: Ақтау әкімдігі

    Шағын аудан ішіндегі автокөлік жолдары мен жаяу жүргіншілер аймақтарында су жиналудың алдын алу мақсатында арнайы техника мен коммуналдық қызмет өкілдері жұмылдырылған.

    Аталған жұмыстарға 5 ассенизатор, 10 мотопомпа және 40-қа жуық коммуналдық мекеме қызметкері тартылып, тазалау шаралары тәулік бойы, күндізгі және кешкі мезгілдерде атқарылып жатыр.

    — Қауіпті учаскелер тұрақты бақылауда болып, қажеттілік туындаған жағдайда қосымша күштер мен техника жұмылдырылады. Қала аумағындағы жағдай әкімдік тарапынан бақылауда, жұмыстар бекітілген жоспарға сәйкес жалғасып жатыр, — деді Ақтау қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімінің бас маманы Әсет Баспаев.

    Айта кетейік, қаланың өзге шағын аудандарындағы су сору шаралары кезең-кезеңімен жалғасын табады.

    Бұдан бұрын Ақтауда полицейлер суға батып бара жатқан жасөспірімді құтқарғанын жазғанбыз.

