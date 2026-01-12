Ақтауда полицейлер суға батып бара жатқан жасөспірімді құтқарды
АҚТАУ. KAZINFORM – Ақтау қаласында полицейлер жасөспірімді ажалдан арашалап қалды.
Polisia.kz мәліметінше, бүгін сағат 11:09 шамасында Ақтау қаласының теңіз жағалауында полиция қызметкерлеріне теңіз ортасына қарай бет алған, айналасындағыларға мән бермеген жасөспірім туралы хабар келіп түскен.
Оқиға орнына дереу жеткен Ақтау қаласы полиция басқармасының патрульдік полиция батальонының қызметкерлері Абдурахим Сәтешов және Азамат Қарабалаев жағдайдың аса қауіпті екенін көріп, бір сәт те кідірместен теңізге секірген. Өздерінің жеке қауіпсіздігін елемей, олар жасөспірімді жағаға алып шығып, баланың өмірін сақтап қалды.
Полиция қызметкерлерінің шұғыл әрі батыл әрекеттерінің арқасында қайғылы жағдайдың алдын алу мүмкін болды. Қазіргі уақытта жасөспірімнің өмірі мен денсаулығына ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ. Жасөспіріммен профилактикалық әңгіме жүргізіліп жатыр.
Осыған дейін Риддерде ауруы асқынған әйел Өскеменге тікұшақпен жеткізілгенін жазғанбыз.