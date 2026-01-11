KZ
    19:15, 11 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Риддерде ауруы асқынған әйел Өскеменге тікұшақпен жеткізілді

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Шығыс Қазақстан облысы Риддер қаласында ауруы асқынған әйелге көмек көрсету үшін тікұшақ тартылды.

    Риддерде ауруы асқынған әйел Өскеменге тікұшақпен жеткізілді
    Фото: ШҚО ТЖД

    ШҚО Төтенше жағдайлар департаменті баспасөз қызметінің мәліметіне сүйенсек, хабар түсе салысымен ТЖМ тікұшағы көмекке келді.

    - «Қазавиақұтқару» ұшқыштары Сергей Пинигин мен Бауыржан Бөтенбаев санитарлық авиация дәрігерлері Айгүл Күдербаева және Бек Асаубаевтың сүйемелдеуімен шұғыл медициналық көмекке мұқтаж пациентті тікұшақпен Риддер қаласынан Өскеменге жедел жеткізді. Ұшқыштар мен дәрігерлер командасы қауіпсіз ұшуды қамтамасыз етіп, әйел адамды облыс орталығындағы медициналық мекеме қызметкерлеріне тапсырды, - делінген ақпаратта.

    Осылайша, санитарлық авиация жедел көмек көрсетіп, адамның өмірін сақтап қалуға көмектесті.

    Еске салсақ, осыған дейін Италия курортындағы аспалы жолда апат болып, туристерді тікұшақпен эвакуациялағаны хабарланған. 

    Риддер Шығыс Қазақстан облысы Тікұшақ Әйел Денсаулық
