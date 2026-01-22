KZ
    20:50, 22 Қаңтар 2026

    Қар көшкіні қаупіне байланысты Богданович мұздығында шектеу күшейтілді

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Қар көшкіні қаупінің жоғары деңгейде сақталуына байланысты Кіші Алматы өзені алабында орналасқан Богданович мұздығы мен «Шымбұлақ» курорттық аймағында белгіленген шектеулерді сақтау қажет. Бұл туралы «Іле-Алатауы» мемлекеттік ұлттық табиғи паркі хабарлады.

    Қар көшкіні қаупіне байланысты Богданович мұздығында шектеулер күшейтілді
    Фото: instagram.com/ ile_alatau_nationalpark

    Ұлттық парктің мәліметінше, Богданович мұздығы ерекше қорғалатын табиғи аумаққа жатады және қорықтық режим қолданылатын экологиялық тұрақтандыру аймағында орналасқан.

    Қазақстан Республикасының «Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы» заңының 45-бабына сәйкес, бұл аумақта реттелетін экологиялық туризмнен өзге шаруашылық және рекреациялық қызмет түрлеріне тыйым салынады.

    – Метеорологиялық жағдайдың қолайсыздығын, қар жамылғысының қалыңдығын және көшкін қаупі бар учаскелердің болуын ескере отырып, аталған аумақтарда туристер мен азаматтардың жүруі олардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіруі мүмкін, - делінген хабарламада.

    Ұлттық парк өкілдерінің мәліметінше, бұл шаралар төтенше жағдайлардың алдын алуға және азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған.

    Еске салайық, бұған дейін 23 қаңтар күні сағат 08:00-ден 20:00-ге дейін Алматы облысында қалың қар жаууы мүмкін екенін хабарлағанбыз.

    Алматы облысы Төтенше жағдайлар департаменті тұрғындарға, туристерге және жүргізушілерге қауіпсіздік шараларын сақтауды ескертті.

