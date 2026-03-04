Қар мен дауыл: Алматы құтқарушылары тұрғындарды тауға бармауға шақырды
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Ертең, 5 наурыз күні Алматының таулы аймақтарында қатты жел, тұман және көктайғақ болады деп болжанып отыр.
Алматы қаласы төтенше жағдайлар департаменті «Қазгидромет» болжамына сүйене отырып, көлік жүргізушілері мен жаяу жүргіншілерді көктайғақ кезінде ерекше мұқият болуға және қауіпсіздік шараларын қатаң сақтауға шақырды.
- 5 наурызда Медеу және Бостандық аудандарының таулы аймақтарында қатты қар жауып, оңтүстік-шығыстан соғатын жел екпіні секундына 18–23 метрге дейін жетеді, күндіз кей уақытта 28 м/с дейін жетуі мүмкін. Сондықтан таулы аймақтарға бармауды сұраймыз, - деп хабарлады департаменттен.
Сонымен қатар ТЖД қала тұрғындарына көлікті ағаштың астында қалдырмау керек екенін ескертті.
Қатты жел кезінде мүмкіндігінше үй-жайда болыңыз. Егер үйде болсаңыз, терезелер мен есіктерді мықтап жабыңыз. Ауладан, ашық балкондардан және лоджиялардан үйіңізге зиян келтіруі мүмкін тұрмыстық заттарды алып тастаңыз. Далада билбордтардың, ағаштардың астында, аяқталмаған ғимараттарда, сондай-ақ үйлердің қабырғаларында жасырынуға болмайды, - деп түсіндірді ТЖД.
Еске салайық, Қонаев қаласында 27 м/сек жылдамдықпен жел соғып, оның салдарынан тұрғын үйлердің шатыры ұшты және жеңіл конструкцияларға зақым келді.
Одан бөлек Алатау қаласының әр аумағында қатты желден инфрақұрылым зақымданды.