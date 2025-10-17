«Қара бура» Қазақстан барысы турнирдің салмағы ең ауыр балуаны атанды
АСТАНА.KAZINFORM — «Қазақстан Барысы — 2025» республикалық турниріне бақ сынайтын балуандар арасындағы ең ауыр салмақтағы балуанның есімі белгілі болды.
Бүгін балуандар финалдық белдесу алдында Астана қаласындағы «Damu Mall» сауда орталығында салмақ өлшеу рәсімінен өтті. Қорытындысында 43 балуанның арасында Маңғыстау обылысы атынан боз кілемде өнер көрсететін «Қара бура» лақап атымен танымал Нұрдәулет Жарылғапов таразыда 167 келі көрсетті.
Ал ең жеңіл салмақтағы балуан — Абай облысының өкілі Ерсін Сейітқазыновтың салмағы небәрі 91 келі.
Сонымен қатар, 37 жастағы Абай облысынан келген Саят Шамшиев жасы ең үлкен қатысушы атанса, 20 жастағы Ақтөбе облысының намысын қорғайтын Әмірбек Рахимов биылғы турнирдің ең жас балуаны атанды.
«Қазақстан Барысы — 2025» турнирдегі аса ауыр салмақта белдесетін ең ауыр 10 балуан:
1. Нұрдәулет Жарылғапов — 167 келі;
2. Әділ Оразбаев — 152 келі;
3. Ерасыл Қажыбаев — 151.4 келі;
4. Ерсайын Нияз — 149 келі;
5. Бейбарыс Әбдіғали — 146 келі;
6. Мейіржан Әбдімәліков — 142 келі;
7. Жанұзақ Ермағанбет — 140 келі;
8. Абылай Исаев — 136 келі;
9. Мақсат Исағабылов — 135 келі;
10. Нұрсұлтан Қожакелдіұлы — 133 келі.
Осыған дейін хабарлағанымыздай, 14-ші мәрте өткізілгелі отырған финалдық жарыс 18 қазан күні елорда төріндегі Жақсылық Үшкемпіров атындағы жекпе-жек сарайында өтеді.