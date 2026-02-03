KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    15:05, 03 Ақпан 2026 | GMT +5

    Қара шатқалдағы аспалы әйнек көпірдің жаңа эскизі таныстырылды

    ҚОНАЕВ. KAZINFORM — Алматы облысында жаңа туристік нысанның жобасы таныстырылды.

    Қара шатқалдағы аспалы әйнек көпірдің жаңа эскизі таныстырылды
    Фото: Алматы облысы әкімдігі

    Облыс әкімдігінің мәліметінше, инвесторлар Кеген ауданы Қара шатқал туристік аймағында салынатын аспалы әйнек көпірдің жаңа жобасын ұсынды.

    Жобаның жалпы құны — 1,5 млрд теңге болады. Ал құрылыс кезеңінде 120 жұмыс орны, ал нысан пайдалануға берілгеннен кейін 58 тұрақты жұмыс орны ашылмақ. Нысан толық іске қосылғаннан кейін жылына 400–600 мың турист қабылдай алады.

    Қара шатқалдағы аспалы әйнек көпірдің жаңа эскизі таныстырылды
    Фото: Алматы облысы әкімдігі

    — Қазіргі таңда автотұрақ пен павильон құрылысына арналған алаңды дайындау және тегістеу бойынша жер жұмыстары аяқталған. Ал жобалық-сметалық құжаттама мемлекеттік сараптамадан өтіп жатыр. Сараптама қорытындысы алынғаннан кейін құрылыс-монтаж жұмыстары басталмақ, — деп хабарлады әкімдіктен.

    Қара шатқалдағы аспалы әйнек көпірдің жаңа эскизі таныстырылды
    Фото: Алматы облысы әкімдігі

    Еске салайық, 2024 жылы Алматы облысындағы Қара шатқалға ұзындығы 170 метрлік әйнек көпір салынатыны белгілі болды.

    Былтыр Қара шатқалдағы аспалы әйнек көпірдің жобасы қай сатыда екенін жазғанбыз.

    Тегтер:
    Аймақ Құрылыс Автотұрақ Инфрақұрылым Алматы облысы Көпір
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
    Соңғы жаңалықтар