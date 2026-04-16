Қарағанды облысында 5 жыл бойы халықаралық іздеуде жүрген қылмыскер ұсталды
ҚАРАҒАНДЫ. KAZINFORM – Қарағанды облысында полиция жедел-іздестіру іс-шаралары барысында аса ауыр қылмыс жасады деген күдікпен 43 жастағы ер адамды құрықтады, деп жазды polisia.kz
Аталған тұлға бопсалау қылмысы бойынша 5 жыл бойы халықаралық іздеуде болған.
– Арнайы операция Қарағанды қаласының аумағында, жекеменшік тұрғын үйлердің бірінде жүргізілді. Тінту барысында полиция қызметкерлері арнайы жабдықталған жасырын орынды анықтап, іздеудегі күдіктінің сол жерде жасырынып жүргенін әшкереледі. Алдын ала деректерге сәйкес, ер адам қала тұрғынын қорқытып, күш қолданып, 117 миллион теңге бопсалауға қатысы бар. Күдікті ұзақ уақыт бойы құқық қорғау органдарынан бой тасалап, жасырынып жүрген, – деді Қарағанды облысы Полиция департаменті бастығының бірінші орынбасары Қуаныш Орынбетов.
Қазіргі уақытта ұсталған азамат уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды. Сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.
Айта кетейік, Атырау облысында түйе ұрлаумен айналысқан қылмыстық топ ұсталды.
Алматы облысында қауіпті химиялық сынапты 100 млн теңгеге сатпақ болған азамат қолға түсті.