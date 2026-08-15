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    Қарағанды облысында дала өртін сөндіру жұмыстары жалғасып жатыр

    АСТАНА.KAZINFORM — Қарағанды облысының Бұқар жырау ауданында Суықсу, Қызылту және Ынталы ауылдарының маңында дала өртеніп жатыр. Табиғи өртті сөндіру жұмыстары жалғасып жатыр. Бұл туралы ТЖМ мәлім етті.

    Қарағанды облысында дала өртін сөндіру жұмыстары жалғасып жатыр
    Фото: Видеодан алынған кадр

    — Суықсу ауылының маңындағы өрт оқшауланды. Өрт елді мекеннен солтүстік-шығысқа қарай 25 шақырым жерде орналасқан таулы-қыратты аумақта құрғақ шөптің тұтануынан шыққан, — деп хабарлады министрліктен.

    Облыстық Төтенше жағдайлар департаментінде жұмылдырылған күштер мен құралдардың іс-қимылын үйлестіретін жедел штаб құрылды. Қазіргі уақытта жекелеген учаскелерге су себу және қалған ошақтарды сөндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр.

    Жұмыстарға ТЖМ мен жергілікті атқарушы органдардың 200-ге жуық қызметкері мен 60 бірлік техникасы жұмылдырылған.

    Еске сала кетейік, бүгін Жамбыл облысындағы қоқыс полигонындағы өрт шықты.

    Оқиға Қарағанды облысы Дала өрті ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі
    Бақытгүл Абайқызы
    Бақытгүл Абайқызы
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