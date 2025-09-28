KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    09:37, 28 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Қарағанды облысында жаңа өрт сөндіру пункті ашылды

    ҚАРАҒАНДЫ. KAZINFORM — «Ауыл құтқарушылары» ведомстволық бағдарламасы аясында Қарағанды облысы Ақтоғай ауданына қарасты Ақтас ауылында жаңа өрт сөндіру пункті ашылды.

    өрт
    Фото: ҚР ТЖМ

    Салтанатты ашылу рәсіміне аудан әкімінің орынбасары Руслан Кенжебеков, ТЖД бастығы Марғұлан Аманбаев, сондай-ақ ауыл тұрғындары мен жергілікті атқарушы орган өкілдері қатысты.

    бала, балалар
    Фото: ҚР ТЖМ

    Өрт сөндіру пункті 500-ден астам халқы бар екі елді мекенге қызмет көрсетеді. Жаңа нысанда тәуліктік кезекшілікке қолайлы жағдай жасалған: душ, демалыс бөлмесі, ас үй және қызметтік бөлмелер қарастырылған.

    Қарағанды облысы
    Фото: ҚР ТЖМ

    Бұл жоба ауылдық жерлердегі өрт қауіпсіздігін арттыруға және төтенше жағдайларға жедел әрекет етуге бағытталған.

    Айта кетейік, Қарағанды облысында жылыту маусымының басталу кестесі белгілі болды.

     

    Тегтер:
    Қарағанды облысы Өрт ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар