09:37, 28 Қыркүйек 2025 | GMT +5
Қарағанды облысында жаңа өрт сөндіру пункті ашылды
ҚАРАҒАНДЫ. KAZINFORM — «Ауыл құтқарушылары» ведомстволық бағдарламасы аясында Қарағанды облысы Ақтоғай ауданына қарасты Ақтас ауылында жаңа өрт сөндіру пункті ашылды.
Салтанатты ашылу рәсіміне аудан әкімінің орынбасары Руслан Кенжебеков, ТЖД бастығы Марғұлан Аманбаев, сондай-ақ ауыл тұрғындары мен жергілікті атқарушы орган өкілдері қатысты.
Өрт сөндіру пункті 500-ден астам халқы бар екі елді мекенге қызмет көрсетеді. Жаңа нысанда тәуліктік кезекшілікке қолайлы жағдай жасалған: душ, демалыс бөлмесі, ас үй және қызметтік бөлмелер қарастырылған.
Бұл жоба ауылдық жерлердегі өрт қауіпсіздігін арттыруға және төтенше жағдайларға жедел әрекет етуге бағытталған.
