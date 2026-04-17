    07:54, 17 Сәуір 2026 | GMT +5

    Қарағанды облысындағы жолда көлік қозғалысына шектеу қойылды

    АСТАНА. KAZINFORM – Қарағанды облысындағы жолда күннің күрт бұзылуына байланысты көлік қозғалысына шектеу қойылды, деп хабарлайды ҚазАвтоЖол.

    Фото: Көлік министрлігі

    -2026 жылғы 17 сәуір сағат 07:30-да ауа райының бұзылуына байланысты «Кызылорда-Жезказған-Қарағанды-Шідерті» автожолының 788-906 шақырымы аралығында (Ұлытау облысының шекарасынан Топар поселкысыне дейін) көліктің барлық түрінің қозғалысына шектеу қойылады, - делінген хабарламада.

    2026 жылғы 17 сәуір сағат 11:30-да жолды ашу жоспарланған.

    Осыған дейін синоптиктер 17 сәуірде еліміздің бірқатар аймағында күн райы қолайсыз болатынын ескерткен еді.

     

    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
