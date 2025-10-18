Қарағанды тұрғындары туристік агенттікке алданып қалды: күдікті қамауға алынды
ҚАРАҒАНДЫ. KAZINFORM — Қарағанды қаласының 30-дан астам тұрғыны полицейге арыз жазып, туристік компанияға алданып қалғандарын айтып шағымданған, деп хабарлайды Kazinform Ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Министрліктің хабарлауынша, Қарағанды қаласының 53 жастағы тұрғыны полицияға арызданған. Ол туристік агенттік иесінің алаяқтық әрекеттерінің құрбаны болғанын жеткізген.
Қарағандылық әйел көптен күткен демалысын ұйымдастыру үшін турагентке 900 мың теңге берген екен, алайда уәде етілген сапар жүзеге аспай қалған.
«Аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Тергеу барысында бұл агенттікке қатысты осындай тағы бірнеше шағым тіркелгені анықталды. Қазіргі уақытта полицияға осы туристік агенттіктің қызметіне шағымданған тағы 34 азаматтың өтініші түскен. Күдікті өз әрекетін валюта бағамының күрт өсуімен және соның салдарынан туындаған қаржылық қиындықтармен түсіндірген», деп хабарлады ІІМ баспасөз қызметі.
Тергеу мәліметіне сүйенсек, жәбірленушілерге келтірілген жалпы материалдық залал шамамен 52 миллион теңгені құрайды. Тергеудің объективті әрі жан-жақты жүргізілуін қамтамасыз ету мақсатында күдікті уақытша қамауға алынды.
Еске сала кетсек, 2022 жылы «Туристік агенттік 45 млн теңгеге алдады» деп 50 алматылық тұрғын видеоүндеу жариялаған еді.