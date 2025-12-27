KZ
    06:50, 27 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Қарағанды маңында автобус бұзылып, 32 адам жолда қалған

    АСТАНА. KAZINFORM — Қарағанды облысында құтқарушылар бұзылып қалған автобустың жолаушыларын эвакуациялады. Бұл туралы ҚР ТЖМ баспасөз қызметі хабарлады.

    Автобус, жолаушылар
    Фото: progorod43.ru

    — 112 пультіне «Астана — Қарағанды — Алматы» автожолының 180-шақырымында, Теміртау қаласы маңында жолаушылар автобусының техникалық ақауға ұшырағаны және құтқарушылардың көмегі қажет екені туралы хабарлама түсті, — делінген ақпаратта.

    Оқиға орнына ТЖМ күштері мен құралдары жедел түрде жіберілді. Автобустан 32 адам, оның ішінде 4 бала эвакуацияланып, жылыту пунктіне жеткізілді. 

    Жолаушылардың арасында Қытай Республикасының екі және Өзбекстан Республикасының 2 азаматы болған. Жолаушыларға медициналық көмек қажет болған жоқ.

    Бұған дейін Павлодарда аязды күні жолда қалған автобустан 35 жолаушы құтқарылды.

    Динара Маханова
    Динара Маханова
    Автор
