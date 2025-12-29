Қарағандыда күрес түрлерінен Нұркен Әбдіровты еске алуға арналған турнир өтті
АСТАНА. KAZINFORM – Қарағанды қаласында күрес түрлерінен Кеңес Одағының батыры Нұркен Әбдіровті еске алуға арналған турнир өтті.
ҚР ҰОК турнир аясында грек-рим, еркін және әйелдер күресінен жеңімпаздар мен жүлдегерлер тізімін жариялады.
Грек-рим күресі
55 келі
1. Бахтияр Тұраров
2. Дәурен Әмірханов
3. Ерсін Абиыр
3. Сұңқар Зарап
60 келі
1. Айбек Айтбеков
2. Алпамыс Болатұлы
3. Олжас Сұлтан
3. Мадияр Арыстан
63 келі
1. Нурбол Бақдәулет
2. Асаухат Мұхамадиев
3. Айбек Есмурапов
3. Алмас Мұсақан
67 келі
1. Мейіржан Шермахамбет
2. Мұхаммедәлі Мамурбек
3. Даниял Молдабек
3. Әлібек Тұрлығазы
72 келі
1. Мерей Бекенов
2. Әділхан Сатаев
3. Айдын Нугуманов
3. Данияр Қаленов
77 келі
1. Еркебұлан Анания
2. Тамерлан Шадукаев
3. Саят Ерғали
3. Әлихан Дурсунов
82 келі
1. Денис Пилипенко
2. Мирас Баршылықов
3. Дархан Қабылбеков
3. Әлихан Көкенов
87 келі
1. Нұрасыл Қалмаханбет
2. Азимхон Абдалиев
3. Батырлан Саматов
97 келі
1. Мейрамбек Қордабай
2. Ерғали Бектурсинов
3. Нұрислам Айткен
3. Бейбіт Қорғанов
130 келі
1. Олжас Сырлыбай
2. Әлішер Ерғали
3. Асылбек Әбдіқалық
3. Генрих Багдасарян
Еркін күрес
57 келі
1. Ерасыл Мұхтарұлы
2. Дәулет Теміржанов
3. Дәурен Әмірхан
4. Дәулет Әмірхан
61 келі
1. Аллан Оралбек
2. Мұхамед Балғабай
3. Мықтыбек Үкиметұлы
4. Әділет Әлмұхамедов
65 келі
1. Рифат Сайболатов
2. Қайрат Әміртаев
3. Жавохир Иристаев
3. Елнар Жанғазы
70 келі
1. Мирас Сайынов
2. Майис Әлиев
3. Ералы Жеңісов
3. Жанқожа Әбілтаев
74 келі
1. Дархан Есенғали
2. Алмас Сабыр
3. Әділ Оспанов
3. Жасұлан Бексұлтанов
79 келі
1. Тимур Оразбаев
2. Нұрым Нығманов
3. Шамсет Таир
3. Айбар Жылқайдаров
86 келі
1. Жігер Закиров
2. Навруз Ахмедханов
3. Асхаб Хаджиев
3. Жеңіс Қаныбеков
92 келі
1. Нұркерім Ернияз
2. Даниял Торбай
3. Бекзат Аманғали
3. Әлішер Тоқболатев
97 келі
1. Азамат Көпесбаев
2. Нұрсейіт Тоқтар
3. Иманғали Қалдыбек
3. Баржан Үмітбеков
125 келі
1. Нұрсұлтан Азов
2. Омар Эюбов
3. Серік Бахытханов
3. Әділ Әубәкіров
Әйелдер күресі
50 келі
1. Медина Қуанышбек
2. Марал Тәңірбергенова
3. Камила Апекова
3. Мейрамгүл Ахметжан
53 келі
1. Ирина Жәнібекова
2. Ғазиза Рысалды
3. Ватансултон Шаркаршоева
3. Шадиена Дилмуратова
55 келі
1. Зульфия Яхьярова
2. Азиза Келдібекова
3. Сания Солтанғали
57 келі
1. Танчолпан Қабылбекова
2. Алтын Шагаева
3. Алиана Махамбетова
59 келі
1. Гүлдана Бекеш
2. Айя Шөкенова
3. Анна Стрельцова
62 келі
1. Ирина Кузнецова
2. Баян Моткеева
3. Ақылай Чыныбаева
3. Жайдар Мұқат
65 келі
1. Дильназ Сазанова
2. Қызжібек Жарқынбаева
3. Әсел Жапарова
3. Айдай Нұритдинова
68 келі
1. Ирина Казюлина
2. Қайыргүл Шаршенбаева
3. Рухия Қизат
72 келі
1. Александра Павленко
2. Жібекжан Сабыржанова
3. Қымбат Абуба
76 келі
1. Гүлмарал Еркебаева
2. Алина Ертөстік
3. Айжарқын Жаныбекова
