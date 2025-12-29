Жалғас Жұмағұловтың «еуропалық UFC»-дегі титулдық жекпе-жегі сенсация жасады
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық спортшы Жалғас Жұмағұлов (18-9) «еуропалық UFC» деп те аталатын Oktagon лигасында титул үшін жекпе-жек өткізді, деп хабарлайды Sports.kz порталы.
Жұмағұлов Чехияның Прага қаласында өткен Oktagon 81 турнирінде бақ сынасты, онда ол чехиялық боксшы Давид Дворжакпен (22-6) кездесті. Жалғас бұл жекпе-жекте ең жеңіл салмақтағы чемпиондық белдігін сынап көрді. Чемпион мәртебесіне қарамастан, Дворжак бұл жекпе-жекте фаворит болып саналды. Дегенмен, Жұмағұлов сенсация жасап, мерзімінен бұрын жеңіске жетті, қарсыласы төртінші раундқа өте алмады.
Осылайша, Жалғас Жұмағұлов кәсіби мансабындағы он тоғызыншы жекпе-жегінде жеңіске жетіп, Oktagon лигасының ең жеңіл салмақтағы титулын сәтті қорғады, ал Давид Дворжак кәсіби MMA-да жетінші рет жеңіліске ұшырады.
Еске салсақ, Жалғас Жұмағұлов маусым айында Oktagon лигасының чемпионы болды. Отандасымыз төрешілердің шешімімен грузиялық Бено Адамианы (12-9-2) тізе бүктірді.
Қазіргі кезде Жалғас Жұмағұлов төрт сериялы жеңісімен үздіктердің қатарына енген. Алдағы қарсыласына келетін болсақ, Давид Дворжак қыркүйектегі жекпе-жегінде Ирактан келген спортшы Мохаммед Валидті (8-5) бірінші раундта нокаутқа түсірді.
Айта кетсек, Жалғас Жұмағұлов былтыр маусым айында АҚШ-тың Веллингтон қаласында өткен NAGA (Солтүстік Америка грэпплинг ассоциациясы) грэпплинг турнирінде жеңімпаз атанды.