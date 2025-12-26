KZ
    18:02, 26 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Қарағандыда үстел теннисінен Қазақстан чемпионатының шешуші туры басталды

    ҚАРАҒАНДЫ. KAZINFORM – Бүгін Қарағанды қаласында үстел теннисінен Суперлигадағы ашық командалық Қазақстан чемпионатының шешуші туры басталды.

    үстел теннисі
    Фото: ҰОК

    Еліміздің және шетелдің үздік клубтары алтын медальдар мен маусым қорытындысындағы жоғары орындар үшін бақ сынап жатыр. 

    12 клубтың ішінде жеңіске негізгі үміткерлер қатарында Altay Pro (Өскемен) және «Қарағанды-1» УГМК (Свердлов облысы, Ресей) командалары бар.

    Турнир Saryarka үстел теннисі орталығында өтіп жатыр. 

    Еске салсақ, бұдан бұрын Қазақстан үстел теннисінен Сауд Арабиясындағы турнирде 9 медаль еншілегенін хабарлағанбыз. 

