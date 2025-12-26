18:02, 26 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Қарағандыда үстел теннисінен Қазақстан чемпионатының шешуші туры басталды
ҚАРАҒАНДЫ. KAZINFORM – Бүгін Қарағанды қаласында үстел теннисінен Суперлигадағы ашық командалық Қазақстан чемпионатының шешуші туры басталды.
Еліміздің және шетелдің үздік клубтары алтын медальдар мен маусым қорытындысындағы жоғары орындар үшін бақ сынап жатыр.
12 клубтың ішінде жеңіске негізгі үміткерлер қатарында Altay Pro (Өскемен) және «Қарағанды-1» УГМК (Свердлов облысы, Ресей) командалары бар.
Турнир Saryarka үстел теннисі орталығында өтіп жатыр.
Еске салсақ, бұдан бұрын Қазақстан үстел теннисінен Сауд Арабиясындағы турнирде 9 медаль еншілегенін хабарлағанбыз.