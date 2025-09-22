02:06, 22 Қыркүйек 2025 | GMT +5
Қарағандыда үйдегі дәмханадан шыққан түтіннен 31 адам эвакуацияланды
АСТАНА. KAZINFORM — Оқыс оқиға Қарағанды қаласы Қазыбек би ауданы Республика даңғылында орналасқан 17 қабатты тұрғын үйде болды, деп хабарлайды ТЖМ баспасөз қызметі.
Ведомство таратқан ақпаратқа сәйкес тұрғын үйдің бірінші қабатындағы дәмхананың сорғыш жүйесінен түтін шығып, ұшқын атқылағаны байқалған.
— Оқиға орнына жеткен өрт сөндірушілер қауіпсіздік мақсатында подъезден 31 адамды, оның ішінде 8 баланы эвакуациялады. Зардап шеккендер жоқ, себебі анықталып жатыр, — делінген хабарламада.
ТЖМ төтенше жағдай туындағанда 112 нөміріне хабарласу керектігін еске салды.
Осыдан бұрын Астанада да тұрғын үйдегі кафе өртеніп, 8 пәтер тұрғындары зардап шеккені туралы жазғанбыз.