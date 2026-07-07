Қарағандыда жаңа туған амур жолбарыстарына «Арыстан патша» кейіпкерлерінің есімі берілді
АСТАНА.KAZINFORM - Қарағанды хайуанаттар бағы жаңа туған амур жолбарысы күшіктеріне ат қою байқауының нәтижесін жариялады. Хайуанаттар бағының зоологиялық кеңесі оларға Киара мен Муфаса есімдерін беру туралы шешім қабылдады.
Байқауға шамамен 500 адам қатысып, хайуанаттар бағының әлеуметтік желілерінде өздеріне ұнаған есімді ұсынды. Жеңімпаз деп танылған есімдерге естелік сыйлық табысталды.
Ат қою рәсімі Ұлттық домбыра күніне арналған мерекелік іс-шара кезінде өтті. Іс-шара қонақтарды жинап, жылы және достық атмосферада өтті.
Айта кетейік, бұған дейін Қарағандыда амур жолбарысының екі марғауы дүниеге келген болатын.
Кейінірек хайуанаттар бағы оларға ат қою байқауын жариялады, пікір білдірушілер хабарландыру жазбасының астында өз идеяларын ұсынды.