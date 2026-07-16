Қарапайым қан анализі сау адамдарда Альцгеймер ауруының жасырын қаупін анықтай алады
АСТАНА.KAZINFORM - Зерттеушілер тобының пікірінше, қарапайым қан анализі денсаулық проблемалары айқын көрінбейтін егде жастағы адамдардың алдағы бес-он жылда деменцияға шалдығу қаупі бар-жоғын болжай алады, деп хабарлайды Associated Press.
Алайда ғалымдар қазіргі уақытта бұл тестті дәрілік препарат әзірлеуді жеделдету құралы ретінде қарастырып жатыр. Оның көмегімен фармацевттер жоғары қауіп топтарынан еріктілерді анықтап, оларды жаңа емдеу әдістері мен алдын алу шараларын сынау үшін клиникалық сынақтарға шақыра алады.
Ғалымдар қазірдің өзінде мидың зақымдануын болдырмайтын немесе оны кешіктіретін дәрілік заттардың ауқымды сынағын жүргізіп жатыр. Егер бұл дәрі-дәрмектер тиімді болып шықса, дәрігерлерге олардың кімге қажет екенін анықтаудың қарапайым және қолжетімді тәсілі қажет болады. Қазіргі уақытта бұл маркер тек есте сақтау және ойлау проблемасы басталған науқастарда диагнозды растау үшін қолданылады.
Зерттеудің жетекші авторларының бірі, Бостондағы Mass General Brigham and Women's Medical Center өкілі доктор Рейза Сперлинг тест нәтижелері әлі медициналық рецепттерге әсер етпейтінін атап өтті. Ол әлі де дені сау адамдарға стандартты ұсыныс ұсынады: тамақтануды бақылау, жеткілікті ұйықтау, көбірек жаттығу жасау және белсенді әлеуметтік өмір салтын ұстану. Жарияланған деректерге сәйкес, ешқандай белгілері жоқ, бірақ қанында p-tau217 ақуызының деңгейі өте жоғары егде жастағы адамдарда бес жыл ішінде когнитивті бұзылыстың даму мүмкіндігі 38% құрайды, ал бұл қауіп он жыл ішінде 78%-ға дейін жетеді.
Зерттеу нәтижелері беделді медициналық журнал JAMA-да жарияланды және Лондондағы Альцгеймер қауымдастығының халықаралық конференциясында ұсынылды.
Альцгеймер ауруының нақты себептері әлі күнге дейін жұмбақ болып қала береді.
Mass General Brigham and Women's Hospital зерттеу тобы 2684 егде жастағы ересек адамның деректерін талдады. Бұл көпжылдық жобаның басында барлық қатысушылар когнитивті түрде сау болды, үнемі p-tau217 үшін қан анализінен өтті және жыл сайынғы есте сақтау және интеллект сынақтарынан өтті. 2004 жылдан бастап шамамен 478 адамда деменция белгілері пайда болды.
p-tau217 деңгейі бастапқыда минималды болған қатысушылардың келесі онжылдықта ми қызметінің төмендеу қаупі өте төмен болды. Қызығы, Альцгеймер ауруының болжамында бір парадокс бар: көптеген егде жастағы адамдардың миы амилоидты түйіндермен жабылған, бірақ олар өмірінің соңына дейін ақыл-ойы сергек болып қалады. Жетекші ғылыми гипотезаға сәйкес, бір сәтте амилоидтың жиналуы тізбекті реакция - деменция белгілерін тудыратын патологиялық ақуыздың пайда болуын тудырады.
Доктор Сперлинг қан анализі осы сәтті анықтауға көмектесетінін түсіндіреді. p-tau217 деңгейінің орташа жоғарылауы қауіптің біртіндеп артуын көрсетеді. Тәуелсіз сарапшылар әріптестерінің жұмысын жоғары бағалады, бірақ нәтижелерді түсіндіруде сақ болуға шақырды.
Біріншіден, еріктілердің аз ғана бөлігі он жыл бойы бақыланды, сондықтан он жылдық болжам бес жылдық болжамға қарағанда әлі де сенімді емес болып көрінеді.
Екіншіден, егде жастағы адамдардың когнитивті денсаулығына байланысты факторлар әсер етеді. Пациенттер басқа аурулардан қайтыс болуы немесе Альцгеймер ауруымен байланысты емес тамырлық деменцияны тудыратын жүрек-қан тамырлары патологияларынан зардап шегуі мүмкін. Мұны Сент-Луистегі Вашингтон университетінің докторы Сюзанна Шиндлер және Пенсильвания университетінен Дэвид Волк JAMA-ға берген түсініктемелерінде атап өтті.
Олардың пікірінше, қолданыстағы тест жүйелері нақты адам үшін жеке болжам жасау үшін әлі де жеткіліксіз. Соған қарамастан бұл зерттеу медицинаны аурудың механизмдерін түсінуге бір қадам жақындатты.
Финикстегі Баннер атындағы Альцгеймер институтының қызметкері Джессика Лангбаум қазірдің өзінде тұқымында есте сақтау қабілеті нашар адамдары болғандығына алаңдайтын адамдар дәрігерлерге хабарласып, осы тестті тағайындауды сұрап жатқанын айтты. Ол бұған қарсы қатаң кеңес береді. Оның айтуынша, болжамдық тесттер дәрігерлерде алғашқы белгілер пайда болғанға дейін науқастың миын қорғай алатын нақты дәрі болған кезде ғана шынымен пайдалы және қажет болады.