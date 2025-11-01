«Қарасора-2025»: Қызылордада есірткі өсірген 47 адам ұсталды
ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM — Қызылорда облысында «Қарасора-2025» жедел профилактикалық іс-шарасы қорытындыланды. Іс-шара 1 маусымнан 31 қазанға дейін жалғасты.
Облыстық полиция департаментінің мәліметіне сүйенсек, осы аралықта 166 құқықбұзушылық анықталса, оның басым бөлігі — далалық жер мен үй ауласында есірткі өсіру деректері.
— Заңсыз айналымнан 1,5 тоннадан астам есірткі алынды. Есірткі өсірумен айналысқан 47 адам құрықталып, оның 24-і қамаққа алынды. Жалпы 10 мың 345 түп сора өсімдігі анықталды. Қыркүйек, қазан айларына дейін пісіп-жетілгенде әр түптен шамамен 500 грамнан есептегенде 5 тоннаға жуық марихуана заңсыз айналымға түсуі мүмкін еді. Біз бұл қауіптің алдын алдық. Осылайша мыңдаған азаматтың денсаулығын, қаншама отбасының тағдырын қорғадық, — деді департамент бастығының бірінші орынбасары Серік Тоқтыбаев.
Іс-шараны ұйымдастыруға 100-ге жуық қызметкер, 7 қызметтік іздестіру иті, 28 автокөлік, Ұлттық ұланның әскери тікұшағы жұмылдырылып, 6 жылжымалы мобильді бекет қойылды.
Бұған дейін Оралда есірткі заттарын заңсыз өткізумен айналысқан екі тұрғын 7 жылға сотталды.