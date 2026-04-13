Каратэден Қазақстан құрамасы Премьер-лига турнирін төрт медальмен қорытындылады
АСТАНА. KAZINFORM — Қытайдың Лэшань қаласында каратэден әлемдік Премьер-лига санатындағы жарыс мәресіне жетті.
Қазақстан каратэ федерациясынан мәлім еткеніндей, ұлттық құрама қоржынына төрт медаль (1 алтын, 2 күміс, 1 қола) түсті.
Софья Берульцева 68 келіден жоғары салмақта қарсылас шақ келтірмеді.
Ал Нұрқанат Әжіқанов 75 келіге дейінгі салмақта күміс жүлдегер атанды. Ол финалда тартысты бәсекеде түркиялық Энес Булутке ғана жол берді – 5:6.
Бұл - Нұрқанаттың Премьер-лига санатындағы турнирдегі төртінші жүлдесі. 2022 жылы Баку Премьер-лигасында топ жарды. 2024 жылы 2 рет қола жүлдеге ие болды.
Сондай-ақ Әсел Қанай 61 келіге дейінгі салмақта күміспен күптелді. Ол соңғы бәсекеде ғана қытайлық Гон Лиге есе жіберді. Бұған дейін осы маусымда Әсел Римде де екінші орын алған еді.
Ал Олжас Алтынбек 67 келіге дейінгі салмақта үздік үштікке ілікті.
Осылайша, Қазақстан құрамасы байрақты бәсекеге қатысқан 69 елдің ішінен алдыңғы төрттікке кірді.
Жалпы есепте Түркия (2 алтын, 1 қола) көш бастаса, Қытай (2 алтын) екінші, Жапония (1 алтын, 4 күміс, 6 қола) үшінші орыннан көрінді.
