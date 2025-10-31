Кариб жағалауында «Мелисса» дауылы 49 адамның өмірін қиды
АСТАНА.KAZINFORM - «Мелисса» дауылы Бермуд аралдарының солтүстік-батысына қарай жылжып, жүріп өткен жолында кем дегенде 49 адамның өмірін қиды, деп хабарлайды Independent.
Бермуд аралдарында 2-санатты дауыл туралы ескерту жарияланды. Ұлттық дауыл орталығының мәліметі бойынша, жұма күні сағатына 100 миль (160 км/сағ) жылдамдықпен соққан желдің жылдамдығы әлсіреуі мүмкін.
«Мелисса» дауылынан қаза тапқандар саны залал көлемін бағалаған сайын артып келеді.
Гаити билігі балаларды қоса алғанда, кем дегенде 30 адам қаза тапқанын мәлімдеді. Ямайкада 19 адам қаза тапты. Кубада қаза тапқандар туралы хабарланған жоқ, бірақ арал қатты жапа шеккен.
АҚШ «Мелисса» дауылынан зардап шеккендерге көмектесу үшін Кариб теңізіне апаттарға жауап беру топтарын жіберетінін мәлімдеді.
Дауыл Кариб теңізінде тіркелген үшінші ең күшті дауыл болды.
Бұған дейін дауыл Ямайка мен Кубаға соғып, Гаити мен Доминикан Республикасында жаппай эвакуацияға себеп болғаны айтылған.