Қаржы пирамидасын басқарғаны үшін іздеуде жүрген адам Грузиядан экстрадицияланды
АСТАНА. KAZINFORM - Бас прокуратура мен Қаржы мониторингі агенттігінің қызметкерлері Қазақстанның Грузиядағы Елшілігінің көмегімен экономикалық қызмет саласында ауыр қылмыс жасағаны Қазақстан азаматын Грузиядан экстрадициялады.
ҚР Бас прокуратурасы баспасөз қызметінің хабарлауынша, күдікті Астанада «World Busines Consulting» қаржы пирамидасының құрылымын басқарды, оның бөлімшелер желісі 2018-2022 жылдары Қазақстанның түрлі өңірлерінде азаматтармен жоғары пайда алуды сылтауымен 6,5 млрд теңгеден астам қаржыны заңсыз тартқан.
Аталған қылмыстық ұйымның бірқатар қатысушысы нақты бас бостандығынан айырылды. Қылмыс жасағаннан кейін күдікті жасырынып, оған халықаралық іздеу жарияланған.
2025 жылдың қарашасында ол Грузияда ұсталып, Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының сұрауы бойынша елге экстрадицияланды.
- Қазір күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Көрсетілген қылмысты жасағаны үшін мүлкі тәркіленіп, 12 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған, - делінген хабарламада.
Осыған дейін Грузиядан ауыр қылмыстарға қатысы бар Ресей азаматы экстрадицияланғаны туралы жаздық.