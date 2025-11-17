Қаржылық мониторинг агенттігі блогер Mellstroy-ға қатысты тергеуді бастады
АСТАНА. KAZINFORM — Беларусь азаматы Андрей Буримге халықаралық іздеу жарияланды. Сот блогерге қатысты «қамауда ұстау» түріндегі бұлтартпау шарасын санкциялады, деп хабарлайды ведомствоның баспасөз қызметі.
Ол әлеуметтік желілер арқылы Қазақстан пайдаланушыларын да нысанаға алған онлайн-казино «Mellstroy.game» платформасын заңсыз ілгерілету мақсатында ауқымды жарнамалық науқан ұйымдастырды деген күдікке ілініп отыр.
— БАҚ тарапынан келіп түскен сауалдарға орай хабарлаймыз, Астана қаласы бойынша ҚМА департаменті Беларусь Республикасының азаматы, «Mellstroy» лақап атымен танымал блогер Андрей Александрович Буримді (15.12.1988 ж. т.) халықаралық іздеуге жариялады. Сот Буримға қатысты «қамауда ұстау» түріндегі бұлтартпау шарасын санкциялады. Ол әлеуметтік желілер арқылы Қазақстан пайдаланушыларын да нысанаға алған онлайн-казино «Mellstroy.game» платформасын заңсыз ілгерілету мақсатында ауқымды жарнамалық науқан ұйымдастырды деген күдікке ілінді. Онлайн-казиноны жарнамалау үшін блогер әртүрлі ұтыс ойындары мен челлендждерді жариялаған. Қатысушыларға TikTok, YouTube Shorts және басқа да әлеуметтік желілерде Mellstroy.game атауын, казино логотиптерін және сайт сілтемелерін көрсететін видеолар түсіру ұсынылған, — делінген хабарламада.
Бұған дейін Бурим Ресей Федерациясында тікелей эфир кезінде адамды ұрып-соққаны үшін жауапкершілікке тартылған. Сонымен қатар, 2025 жылдың қараша айында Беларусь Республикасының Минск қалалық соты блогердің барлық платформалардағы арналары мен оның логотиптерін экстремистік материалдар деп таныды.
— Егер іздеудегі тұлғалардың орналасқан жері туралы қандай да бір ақпарат білсеңіз, Астана қаласы бойынша ЭТТД-ге келесі телефондар арқылы хабарласуыңызды сұраймыз: +7 7172 70 84 78 — кезекші бөлім; +7 7172 70 84 79. Құпиялылық пен сыйақыға кепілдік беріледі. Қазақстан Республикасының заңнамасында құмар ойындарды жарнамалағаны үшін әкімшілік жауапкершілікпен қатар, заңсыз ойын бизнесіне сыбайлас болу және жәрдемдесу фактілері үшін қылмыстық жауапкершілік те көзделгенін атап өтеміз, — деп атап өтті ведомство.
Осыған байланысты Қаржылық мониторинг агенттігі азаматтарды заңсыз ойын бизнесін кез келген түрде жарнамалауға немесе оны ілгерілетуге қатысудың жол берілмейтіні туралы ескертеді.
