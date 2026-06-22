Қаржылық мониторинг агенттігінің 8 өңірлік департаментіне жаңа басшылар тағайындалды
АСТАНА. KAZINFORM – Қаржылық мониторинг агенттігінің бірнеше өңірлік департаменттерінде басшылық ауысты.
Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің келісімі бойынша Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының бұйрығымен:
генерал-майор Балғабаев Ерболат Темірболатұлы – Маңғыстау облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің басшысы лауазымына;
полковник Тюмелиев Еркін Амангелдіұлы – Ақмола облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің басшысы лауазымына;
полковник Есенов Ерік Өмірбекұлы – Ақтөбе облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің басшысы лауазымына;
полковник Бөкешев Дастан Балтабайұлы – Жетісу облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің басшысы лауазымына;
полковник Құрақбаев Дархан Ғалымтайұлы – Қарағанды облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің басшысы лауазымына;
полковник Абулхаиров Бақытжан Рахманұлы – Павлодар облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің басшысы лауазымына;
подполковник Төлеутай Нұраби Рашидұлы – Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің басшысы лауазымына;
подполковник Балғалиев Сабырғали Базарғалиұлы – Түркістан облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің басшысы лауазымына тағайындалды.
Айта кетелік Қызылорда облысы әкімінің орынбасары тағайындалған еді.