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    Қаржылық мониторинг агенттігінің 8 өңірлік департаментіне жаңа басшылар тағайындалды

    АСТАНА. KAZINFORM – Қаржылық мониторинг агенттігінің бірнеше өңірлік департаменттерінде басшылық ауысты.

    Қаржылық мониторинг агенттігінің 8 өңірлік департаментіне жаңа басшылар тағайындалды
    Фото: ҚМА

    Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің келісімі бойынша Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының бұйрығымен:

    генерал-майор Балғабаев Ерболат Темірболатұлы – Маңғыстау облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің басшысы лауазымына;
    полковник Тюмелиев Еркін Амангелдіұлы – Ақмола облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің басшысы лауазымына;
    полковник Есенов Ерік Өмірбекұлы – Ақтөбе облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің басшысы лауазымына;
    полковник Бөкешев Дастан Балтабайұлы – Жетісу облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің басшысы лауазымына;
    полковник Құрақбаев Дархан Ғалымтайұлы – Қарағанды облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің басшысы лауазымына;
    полковник Абулхаиров Бақытжан Рахманұлы – Павлодар облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің басшысы лауазымына;
    подполковник Төлеутай Нұраби Рашидұлы – Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің басшысы лауазымына;
    подполковник Балғалиев Сабырғали Базарғалиұлы – Түркістан облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің басшысы лауазымына тағайындалды.

    Айта кетелік Қызылорда облысы әкімінің орынбасары тағайындалған еді

     

    ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Тағайындау
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
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