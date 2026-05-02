Қасақана өртеу: Көкшетауда өрт кезінде екі газ баллоны жарылды
АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін Ақмола облысының орталығында екі пәтерлі жеке тұрғын үйде өрт болған. Бұл туралы ТЖМ мәлім етті.
— Өрттің жалпы ауданы 120 шаршы метрді құрады. Өрт сөндіру жұмыстары өрт сөндіру бөлімшелері келгенге дейін екі газ баллонының жарылуымен қиындап, бұл жалынның тез таралуына себеп болды. Өрт шақырту түскен сәттен бастап 40 минут ішінде сөндірілді. Өртті сөндіру барысында тағы екі газ баллоны шығарылды, — делінген хабарламада.
Ведомствоның мәліметінше, зардап шеккендер жоқ. Өрттің алдын ала себебі қасақана өртеу болуы мүмкін.
