    16:27, 14 Қараша 2025 | GMT +5

    Қасым-Жомарт Тоқаев Ташкентке мемлекеттік сапармен барды

    ТАШКЕНТ. KAZINFORM - Қасым-Жомарт Тоқаев Өзбекстан Президенті Шавкат Мирзиёевтің шақыруымен Ташкентке мемлекеттік сапармен барды, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.

    Тоқаев Ташкентке барды
    Фото: Ақорда

    «Шығыс» әуежайында мәртебелі мейманның келуіне орай Құрмет қарауылы сап түзеді.

    Президент Ташкентке барды
    Фото: Kazinform

    Мемлекет басшысын Президент Шавкат Мирзиёев қарсы алды.

    кутиб олиш маросими
    Фото: Ақорда

    Осыған дейін Мемлекет басшысының 14-15 қараша күндері Өзбекстан Президенті Шавкат Мирзиёевтің шақыруымен Ташкентке мемлекеттік сапармен баратыны туралы жаздық.

    Президент Ташкентке барды
    Фото: Ақорда
    Тоқаев ва Мирзиёев
    Фото: Ақорда

     

     

    Тегтер:
    Қазақстан Президенті Қазақстанның сыртқы саясаты Өзбекстан Ақорда
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
    Автор
