16:27, 14 Қараша 2025 | GMT +5
Қасым-Жомарт Тоқаев Ташкентке мемлекеттік сапармен барды
ТАШКЕНТ. KAZINFORM - Қасым-Жомарт Тоқаев Өзбекстан Президенті Шавкат Мирзиёевтің шақыруымен Ташкентке мемлекеттік сапармен барды, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.
«Шығыс» әуежайында мәртебелі мейманның келуіне орай Құрмет қарауылы сап түзеді.
Мемлекет басшысын Президент Шавкат Мирзиёев қарсы алды.
Осыған дейін Мемлекет басшысының 14-15 қараша күндері Өзбекстан Президенті Шавкат Мирзиёевтің шақыруымен Ташкентке мемлекеттік сапармен баратыны туралы жаздық.