    11:04, 21 Қараша 2025 | GMT +5

    Қасым-Жомарт Тоқаев Армения Премьер-министрін Ақордада қарсы алды

    АСТАНА. KAZINFORM — Ақордада Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев елімізге ресми сапармен келген Армения Премьер-министрі Никол Пашинянды қарсы алды.

    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Алдымен Қасым-Жомарт Тоқаев пен Никол Пашинян бір-біріне ресми делегация мүшелерін таныстырды.

    Армения Премьер-министрі Никол Пашинянды қарсы алу рәсімі
    Фото: Ақорда
    Фото: Ақорда

    Осыдан кейін мәртебелі мейманның сапарына орай салтанатты рәсімдер залында сап түзеген құрмет қарауылының бастығы Мемлекет басшыларына сәлемдік баянат берді.

    Фото: Ақорда

    Президент оркестрі екі елдің мемлекеттік Әнұранын орындады.

    Фото: Ақорда

    Әнұрандарды тыңдап болғаннан кейін Қасым-Жомарт Тоқаев пен Армения Премьер-министрі кілемше бойымен Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туына қарай жүрді.

    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Оның алдына келгенде мейман тоқтап, басын сәл иіп, өзінің құрметін білдірді. Сонан соң Мемлекет басшылары құрметті қарауыл сапының бойымен жүрді. Құрметті қарауыл бастығымен қоштасты.

    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Қазіргі уақытта Мемлекеттер басшылары жоғары деңгейде келіссөз жүргізіп жатыр. Оның барысында екі ел арасындағы өзара тиімді ынтымақтастықты нығайту перспективасы талқыланабақ.

    Еске салайық, Армения Республикасының Премьер-министрі Никол Пашинян ресми сапармен Астана қаласына келді

    Бүгін Никол Пашинян Астанада қазақша ән тыңдап отырған видеосын жарияланды.

    Армения Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның халықаралық қызметі. Сыртқы саясат Ақорда
    Марлан Жиембай
    Марлан Жиембай
    Автор
