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    Қасым-Жомарт Тоқаев Бразилия Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады

    АСТАНА. KAZINFORM — Қасым-Жомарт Тоқаев Луис Инасиу Лула да Силва мен оның отандастарын ұлттық мереке — Тәуелсіздік күнімен құттықтады.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Бразилия Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады
    Фото: Ақорда

    Ақорданың баспасөз қызметінің хабарлауынша, Президент Қазақстан Бразилиямен достық қарым-қатынасты одан әрі нығайтуға баса мән беретінін атап өтті. 

    Сонымен қатар бірлескен күш-жігердің арқасында екі елдің ынтымақтастығы халықтарымыздың игілігі жолында қарқынды түрде дами түсетініне сенім білдірді.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Луис Инасиу Лула да Силваның жауапты мемлекеттік қызметіне табыс, ал Бразилия халқына бақ-береке тіледі.

    Еске салайық, бұған дейін Президент Қасым-Жомарт Тоқаев ақын Валерий Михайловты 80 жасқа толуымен құттықтаған еді.

    Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Құттықтау Ақорда Бразилия
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
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