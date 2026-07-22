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    Қасым-Жомарт Тоқаев бірнеше елдегі елшіні ауыстырды

    АСТАНА. KAZINFORM — Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев бүгін, 2026 жылғы 22 шілдеде бірқатар кадрлық өзгерістер туралы жарлықтарға қол қойды.

    Ақорда
    Фото: Kazinform

    Мемлекет басшысының жарлықтарымен:

    • Ералы Лұқпанұлы Тоғжанов Қазақстан Республикасының Өзбекстан Республикасындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі лауазымына тағайындалды;
    • Әлібек Әсетұлы Бақаев Қазақстан Республикасының Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия Құрама Корольдігіндегі Төтенше және Өкілетті Елшісі болып тағайындалды, ол бұрынғы атқарған лауазымынан босатылды;
    • Амангелді Ғазезұлы Саинов Қазақстан Республикасының Румыниядағы Төтенше және Өкілетті Елшісі лауазымына тағайындалды.

    Сонымен бірге:

    • Бейбіт Бәкірұлы Атамқұлов Қазақстан Республикасының Өзбекстан Республикасындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі лауазымынан босатылды;
    • Ерлік Шәкірұлы Әли Қазақстан Республикасының Румыниядағы Төтенше және Өкілетті Елшісі лауазымынан босатылды.

    Еске салайық, бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев Қырғызстандағы жаңа елшіге екіжақты ынтымақтастықты дамыту жөнінде тапсырма берген еді.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Тағайындау Елші Ақорда
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
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