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    Қасым-Жомарт Тоқаев Еуропалық кеңес Президенті Антониу Коштамен бейресми кездесу өткізді

    АСТАНА. KAZINFORM – Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

    Тоқаев Еуропалық кеңес Президенті Антониу Кошта
    Фото: Ақорда

    - Еуропа Одағы жетекшілерімен келіссөз алдында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Еуропалық кеңес Президенті Антониу Коштамен бейресми кездесу өткізді,-делінген хабарламада.

    Тоқаев Еуропалық кеңес Президенті Антониу Кошта
    Фото: Ақорда

    Айта кетейік, Мемлекет басшысы Брюссельге ресми сапармен барды. Қазақстан Президентінің келуіне орай Бельгия астанасының әуежайында Құрмет қарауылы ротасы сап түзеді. Қасым-Жомарт Тоқаевты Еуропа Одағының Орталық Азия бойынша арнайы өкілі Эдуардс Стипрайс пен басқа да ресми тұлғалар қарсы алды. 

    Осыған дейін Еуропалық кеңестің штаб-пәтерінде Еуропа Одағының басшылары Антониу Коштамен және Урсула фон дер Ляйенмен екіжақты келіссөздер жүргізілетіні туралы жаздық.

    Брюссельге ресми сапары барысында Қасым-Жомарт Тоқаев қазіргі уақытта Бельгияда білім алып, жұмыс істеп жатқан Қазақстан азаматтарымен кездесті

    Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның сыртқы саясаты Бельгия Ақорда
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
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